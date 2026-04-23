Trump comparte mensaje en el que analista cataloga como “agujeros del infierno” a China y a India

NUEVA YORK – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió una publicación en la que un analista cataloga de “agujeros del infierno” (“hell holes”) a China y a India en una extensa tirada contra la ciudadanía por nacimiento que evalúan al momento los jueces del Tribunal Supremo.

La publicación en Truth Social que hace referencia a un video del comentarista Michael Savage inicia con la descripción de Estados Unidos como una “Nación Salvaje” y a los abogados de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), quienes representan a los demandantes en la Corte, como la “cabeza de la serpiente”.

La entrada, que incluye una transcripción en cuatro páginas, expone que la Constitución no está escrita en piedra en referencia a sus intentos de revocar la ciudadanía por nacimiento para hijos de padres indocumentados o sin estatus legal.

“Nosotros sabemos que estos argumentos no deberían llevarse a cabo en el abstracto de un tribunal. Esto realmente no tiene que ver con la ley. Esto es sobre opinión pública. Ahora yo me puedo sentar a argumentar sobre la Constitución en sí y me estrellaré contra un muro de piedra contigo. No podemos modificar la Constitución porque está escrita en piedra, y si lo hacemos, ellos nos quitarían la Primera y Segunda enmiendas, que es lo que ellos harían”, lee la publicación de este miércoles.

El texto continúa: “Así que ese es el problema. La Constitución fue escrita antes del tráfico aéreo, demás está decir que antes de la televisión, antes que el internet, antes que la radio, y usted puede decir cuán relevantes son algunos de estos argumentos cuando gente está llegando aquí en avión en el noveno mes de embarazo”.

A juicio del autor del que se hace eco Trump, el derecho consignado en la Decimocuarta Enmienda facilita que inmigrantes de China, India u “otros agujeros del infierno” opten por el llamado “turismo de parto”.

“Un bebé aquí se convierte instantáneamente en ciudadano y luego ellos traen a la familia entera de China o India y otros agujeros del infierno del planeta. No tienen que ir muy lejos para ver eso. El inglés no se habla aquí más. Casi no hay lealtad a este país entre la clase inmigrante que llega aquí hoy, que no ha sido siempre el caso”, agrega el escrito.

Savage expone que, contrario a migrantes de otras nacionalidades, miembros de esas dos poblaciones supuestamente no se integran a la cultura estadounidense.

“No ellos no son como los estadounidenses europeos de hoy y sus ancestros. Los irlandeses se integraron; los italianos se integraron; los polacos se integraron; los lituanos, los rumanos, los rusos. Todos ellos están integrados y se convirtieron en estadounidenses en el crisol de culturas (“melting pot”). La idea del crisol de culturas hace mucho tiempo que terminó. Ahora es solo dinero en el bote”, afirma.

“Nosotros hemos ido del crisol de culturas al orinal. Como dije muchos años atrás, no tienen que ir muy lejos que a cualquier ciudad de Estados Unidos para ver lo que esto ha forjado sobre este país”, continua a través del video en Newsmax.

Para el conservador, el asunto de la aplicación de la ciudadanía por nacimiento no debe quedar en manos de abogados, sino que se debe realizar un referéndum donde los votantes decidan sobre el asunto.

“Así que escuchar a esos tan sabios e inteligentes abogados argumentar en el abstracto sobre cómo la ciudadanía por nacimiento debe aplicar a cualquiera que nace aquí, sin importar quienes son sus padres, de dónde vienen sus padres, es ridículo para mí, que fue la razón por la que puse un sondeo en mis canales de redes sociales donde dije, la ciudadanía por nacimiento debe ser sometida a un voto nacional. No ser dejada en las manos de abogados. Vamos a dejar que los ciudadanos decidan”, considera.

Savage asevera que no se puede “aguantar más esta mierda”.

“Debido a que ya no podemos aguantar más esta mierda. No me gusta ser vulgar, pero no puedo aguantarlo más. El país no ha sido robado por estos malditos abogados. Shakespeare estaba correcto. Yo no quiero escuchar todos sus finos argumento sin hablar de las realidades en vigor y cómo esto se ha convertido en una nación del bienestar en bancarrota”, alega el analista.

“Le han hecho más daño a esta nación que todas las familias de la Mafia juntas, en mi opinión no humilde. Gansters’ con laptops. Nos roban, ciego, nos tratan como ciudadanos de segunda clase, dejamos que el tercer mundo triunfe, pisan nuestra bandera, etc.”, prosigue.

El autor menciona directamente a Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU y una de las que argumentó a favor de la ciudadanía por nacimiento en la audiencia del pasado 1 de abril en el Supremo.

“Nuestra nación está siendo invadida con chinos llegando aquí a dejar a un bebé en nuestra orilla para luego traer a toda la familia. Qué tal un poco de sentido común en una nación quebrada. La abogada de la ACLU Wang está presionando para destruir nuestra identidad nacional, convertirnos en una colonia de China, pero no está limitado a China, también es India”, señala.

“Yo era un gran favorecedor de los indios en India hasta que abrí mis ojos a lo que está pasando aquí”, añade.

En la audiencia para los argumentos orales a principios de mes, la mayoría de los jueces del Supremo parecieron estar inclinados a cernirse a la Constitución en la evaluación del tema de la ciudadanía por nacimiento.

El caso llegó hasta el máximo foro a raíz de una orden ejecutiva que Trump firmó el 20 de enero.

Mediante el decreto, nombrado “Protegiendo el significado y valor de la ciudadanía estadounidense”, se busca redefinir y limitar ese derecho.

La orden argumenta que los niños nacidos en EE.UU. son ciudadanos solo si uno de sus padres es ciudadano o residente legal permanente.

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