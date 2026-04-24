El Betis rescata un empate agónico y frena al Real Madrid en la lucha por LaLiga

Un gol agónico de Héctor Bellerín en el minuto 93 permitió al Real Betis rescatar un empate (1-1) ante el Real Madrid, en un encuentro marcado por el dominio alterno y una actuación sobresaliente del guardameta ucraniano Andriy Lunin, quien sostuvo al conjunto de Álvaro Arbeloa hasta los instantes finales.

El Real Madrid comenzó mandando en el césped de La Cartuja. Tras un par de avisos de Kylian Mbappé, el marcador se abrió en el minuto 17. Un potente disparo lejano de Fede Valverde no pudo ser blocado con contundencia por Álvaro Valles, dejando un rebote que Vinícius Jr. aprovechó para poner el 0-1.

A pesar del golpe inicial, el equipo de Manuel Pellegrini fue ganando terreno. Los cambios tácticos de Antony permitieron al Real Betis controlar la posesión, aunque la fluidez se vio interrumpida por la lesión de Marc Bartra, quien tuvo que ser sustituido por Diego Llorente antes del descanso.

Fue en el tramo final del primer tiempo cuando emergió la figura de Lunin. El portero madridista evitó la igualada con dos intervenciones espectaculares ante remates de Bakambu y Antony, mandando al Real Madrid al vestuario con la ventaja mínima.

El asalto final de Pellegrini

En la segunda mitad, el Real Betis volcó el campo hacia la portería rival. La entrada de Cucho Hernández, Giovani Lo Celso e Isco Alarcón dio a los locales la mordiente necesaria para poner en aprietos a una defensa blanca que comenzaba a recular. Natan avisó en el 74 con un cabezazo que rozó el empate, mientras que Antony volvió a toparse con un Lunin estelar en el minuto 84.

Cuando el 0-1 parecía definitivo, la persistencia bética tuvo su recompensa. En el minuto 93, Héctor Bellerín cazó un balón en el área para batir por fin la resistencia ucraniana y sellar un reparto de puntos que hace justicia a lo visto en el terreno de juego.

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