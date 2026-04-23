Venden más de 4 millones de entradas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la primera tanda

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 anunciaron el jueves que vendieron más de 4 millones de entradas en ‌la primera tanda de este mes.

Esto supone un primer indicio de la fuerte ‌demanda de los Juegos de Verano a más de dos años de la ceremonia de inauguración.

LA28 informó de que se había ​abierto el plazo de inscripción en Tickets.LA28.org para su segundo sorteo de entradas, cuya venta comenzará en agosto de 2026.

Según el comité organizador, la siguiente fase ofrecerá nuevas entradas para todos los deportes olímpicos y una amplia gama de precios.

“La respuesta a nuestra venta inicial ha sido sencillamente histórica”, dijo Reynold Hoover, ‌director ejecutivo de LA28, en un ⁠comunicado.

The second drop of LA28 Olympics tickets is coming in August! If you've never registered for the LA28 Olympic Ticket Draw* or are coming back after the first ticket drop, we've got you covered. Swipe through for your guide to getting in on the action. ➡️ ✍️​



Registration for the… pic.twitter.com/mubyToVeBi — LA28 (@LA28) April 23, 2026

Entradas de menos de 100 dólares casi agotadas

Los aficionados podrán adquirir hasta doce entradas para eventos olímpicos y hasta doce ingresos para partidos de fútbol olímpico, que no están incluidos dentro del máximo olímpico de doce boletos.

Según los organizadores, 95% de todas las entradas disponibles por menos de 100 dólares se vendió en la primera oleada. Las sesiones femeninas superaron en ventas a las masculinas por 93%, frente a 88%.

Los ingresos para gimnasia fueron los que se vendieron más rápido, mientras se agotaron todos los disponibles para las nuevas disciplinas olímpicas de fútbol bandera, lacrosse, sóftbol y squash.

Your next moment to get LA28 Olympics tickets is coming!



🗣️ Drop 2 will take place in August with refreshed inventory across all Olympic sports at a range of price points. Registration for the LA28 Olympic Ticket Draw* to get randomly selected for a spot in Drop 2 is open… pic.twitter.com/MLGheDsutR — LA28 (@LA28) April 23, 2026

Demanda global

Los ​organizadores indicaron ​que las entradas se vendieron en 85 países y ​en los 50 estados y territorios de Estados Unidos, siendo Reino Unido, Canadá, México y Japón algunos de los principales mercados internacionales.

El comité organizador señaló que las sesiones olímpicas femeninas se vendieron a un ritmo mayor que las masculinas en la primera tanda, mientras que la gimnasia artística fue el deporte que más rápido se vendió.

También indicó que se vendieron casi todas las entradas puestas a la venta para los partidos de fútbol en siete ‌recintos de todo el país.

Las entradas para el fútbol americano, ​el lacrosse, el sóftbol y el squash, deportes añadidos al ​programa de Los Ángeles 2028, se agotaron ​en la primera tanda, según el comité.

Los aficionados pueden inscribirse para el próximo sorteo ‌hasta el 22 de julio. Los seleccionados ​serán notificados por correo electrónico ​y podrán comprar hasta 12 entradas para eventos olímpicos, además de hasta 12 entradas para el torneo de fútbol que no cuentan para el límite general, según LA28.

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