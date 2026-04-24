Pronóstico del clima en Nueva York para este viernes 24 de abril

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir por las calles de Nueva York este viernes? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de máxima y los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a experimentar será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Sin duda, ésta puede ser tu próxima pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones es del 6% durante el día y del 25% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 13% en el transcurso del día y del 14% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 4.35 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:04 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:45 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana habrá cielos cubiertos con lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 41 y los 48 grados Fahrenheit (5 y 9ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 96% por la mañana, 88% por la tarde y 96% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.