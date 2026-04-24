Reina de belleza mexicana murió baleada por su suegra a los 27 años: teoría policial

Carolina Flores Gómez, joven ex reina de belleza y creadora de contenido en redes sociales, murió baleada dentro de su propio apartamento en Ciudad de México y la denuncia del caso apunta directamente a su suegra como principal sospechosa del crimen.

El feminicidio de Flores ocurrió el pasado 15 de abril, pero no fue reportado hasta esta semana informó El Universal. De acuerdo con el testimonio de su esposo, Alejandro Gómez, la joven fue atacada con un arma de fuego dentro del domicilio conyugal y frente a su bebé recién nacido. El propio hombre acudió después ante el Ministerio Público para denunciar a su madre, Erika Herrera Coriant, como presunta responsable del asesinato.

El momento del crimen fue captado en video por una cámara de seguridad, divulgado por el diario Reforma. Se recomienda prudencia al observar las imágenes. Se escuchan varias detonaciones y gritos, y según el diálogo, Herrera le dijo a su hijo que había cometido el crimen porque sentía celos de su nuera.

La policía de la Ciudad de México ha abierto una investigación sobre el tiroteo, pero no se han anunciado cargos. Sin embargo, identificaron a Herrera como la principal sospechosa y plantearon interrogantes sobre por qué Gómez y su madre no denunciaron el tiroteo mortal hasta el día siguiente, según New York Post. La madre de la mujer fallecida, Reyna Gómez Molina, declaró a Univision que Gómez retrasó la denuncia del incidente debido a su preocupación por el bebé pequeño de la pareja. Explicó al medio que a él le inquietaba que el pequeño terminara en un hogar de acogida.

Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California, por lo que al momento de su deceso acababa de cumplir 27 años. Desde temprana edad mostró interés por el modelaje, lo que la llevó a destacar en certámenes de belleza.

En 2017, con apenas 18 años, obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California, lo que le permitió representar a su estado en competencias nacionales. Además de su faceta en el modelaje, se había consolidado como creadora de contenido en TikTok, donde compartía aspectos de su vida cotidiana, viajes y el cariño por sus mascotas. Recientemente se había convertido en madre de un niño.