Amtrak demanda a MTA por restricciones al movimiento de trenes en Nueva York

La compañía ferroviaria federal de pasajeros ha demandado a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de Nueva York, alegando que su servicio Metro-North Railroad impide a Amtrak trasladar trenes sin pasajeros por las vías que controla.

Según el litigio presentado esta semana ante el Tribunal Federal de Manhattan, la MTA ha denegado desde mediados de marzo las solicitudes de Amtrak para trasladar trenes de trabajo y trenes de pasajeros fuera de servicio, así como para realizar pruebas de equipamiento en las líneas Hudson y New Haven.

«Desde el 18 de marzo de 2026 Metro-North ha comenzado a denegar los servicios no comerciales en ambas líneas, incluidos los traslados de las formaciones de trenes Nextgen Acela para prepararlas para el servicio [de pasajeros], los recorridos de los vagones de geometría de vía y el reposicionamiento de equipamiento», declaró en un documento judicial Christopher Jagodzinski, vicepresidente de corredores de Amtrak.

«Anteriormente, Metro-North aprobaba las solicitudes de Amtrak para realizar dichos movimientos sin objeciones», agrega la demanda, que solicita una orden judicial preliminar mientras las compañías ferroviarias se someten a un proceso de arbitraje estipulado por contrato, señaló Daily News.

La línea New Haven -que conecta la ciudad de Nueva York con la ciudad homónima en Connecticut- es un componente clave del Corredor Noreste, la red ferroviaria que une Washington D.C. con Boston, y cuenta con un servicio regular de Amtrak.

La línea Hudson, que se extiende hasta un punto justo al norte del terminal de Metro-North en Poughkeepsie (NY), es un componente fundamental del servicio Empire de Amtrak hacia Albany y el norte del estado Nueva York.

En los documentos judiciales los funcionarios de Amtrak afirman que dependen del permiso de Metro-North para operar servicios «no comerciales» -término ferroviario para referirse a los traslados que no transportan pasajeros- en la línea Hudson, con el fin de trasladar los trenes recién fabricados desde la planta de Hornell (Nueva York) hacia el resto de la red de Amtrak.

Amtrak también requiere permiso para operar servicios no comerciales en la línea New Haven con el fin de hacer circular los vagones de geometría -que miden y analizan las condiciones de las vías- y garantizar el cumplimiento de las normativas federales para el servicio de alta velocidad Acela.

«Para que Amtrak pueda mantener sus velocidades actuales conforme a las normativas federales, los vagones de geometría de vía deben operar cada dos semanas para evaluar los parámetros de seguridad de la vía», escribió Jagodzinski. En las últimas semanas la compañía ferroviaria ha estado acoplando a los trenes de pasajeros nocturnos unos vagones que emplean un conjunto de cámaras, láseres y otros equipos de medición para asegurar que los rieles estén lo suficientemente rectos para el tránsito de alta velocidad; pero esa práctica, según testificó Jagodzinski, ocasiona retrasos a los usuarios y genera costos por horas extras a Amtrak.

En la demanda los funcionarios de Amtrak acusan a la MTA de haber denegado los permisos para el tránsito de trenes de servicio (no comerciales) a raíz de un incidente ocurrido en enero, en el que un tren Acela que se encontraba en servicio dañó las líneas eléctricas aéreas a lo largo de la ruta New Haven durante la hora pico.

Al ser consultado sobre la demanda, John McCarthy, jefe de políticas y relaciones externas de la MTA, presentó el litigio como una distracción de otro conflicto de larga data entre ambas compañías ferroviarias: concretamente los retrasos en el proyecto Penn Access, cuyo objetivo es extender el servicio de Metro-North hasta El Bronx a través de la Línea Hell Gate de Amtrak.

«No está claro quién, dentro del gobierno federal, está instruyendo a los abogados de Amtrak para que creen distracciones respecto al verdadero problema: brindar a los habitantes de El Bronx el servicio que merecen», declaró McCarthy en un comunicado. «La gente de El Bronx lleva generaciones esperando, viendo pasar los trenes de largo sin que se detengan».

Los funcionarios de la MTA llevan mucho tiempo quejándose de que Amtrak ha fallado reiteradamente en su gestión del proyecto Penn Access y no ha logrado suspender el paso de los trenes durante el tiempo suficiente para que las cuadrillas de la MTA puedan realizar las obras. En octubre la MTA anunció que estos problemas de programación habían retrasado la finalización del proyecto hasta el año 2030.

Asimismo, los funcionarios de la MTA han criticado el plan de Amtrak de cerrar el 25% del Túnel del East River -un importante cruce ferroviario propiedad de Amtrak, pero utilizado también por la LIRR y New Jersey Transit- durante más de un año, con el fin de reconstruir la infraestructura centenaria de esa estructura.