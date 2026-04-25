El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 25 abril de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 25 de abril de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Sentirás una fuerte activación de tu energía competitiva y dinámica, ideal para canalizarla a través del deporte o el movimiento físico. También será un gran día para expresarte con fuerza: tu presencia destacará y captarás la atención con naturalidad y una confianza que se hará notar.
Tauro
04/20 – 05/20
En el ámbito del hogar, ocuparás un lugar central y serás clave en la dinámica familiar. Se favorecen los acercamientos sinceros, los gestos de perdón y la reconciliación. Volver a tus raíces y compartir con los tuyos te dará una sensación de renovación y fortaleza interna.
Géminis
05/21 – 06/20
Disfrutarás de un día animado, rodeado de personas interesantes con quienes intercambiar ideas y opiniones. El clima será ideal para conversaciones dinámicas y momentos de diversión. Tu ingenio brillará y sabrás captar la atención, convirtiéndote en el motor del encuentro.
Cáncer
06/21 – 07/20
Hoy pondrás el foco en lo económico, buscando organizar mejor tus recursos y pensar en cómo invertir en tu crecimiento. Una persona con experiencia podría brindarte apoyo, información útil o un impulso clave que te ayude a mejorar tu situación financiera.
Leo
07/21 – 08/21
Hoy, con la Luna en tu signo, se enciende tu esencia: creatividad, generosidad y ese brillo tan propio. Es momento de atender lo que realmente deseas. Podrías planear un viaje, iniciar un estudio o lanzarte a una experiencia que despierte tu entusiasmo.
Virgo
08/22 – 09/22
Finalmente logras aquietar tu mundo interno y dejar atrás tensiones que venías arrastrando. Comprendes que ciertas batallas internas también traen alivio y encausan tu energía. Fortalecerte desde lo espiritual te permitirá soltar viejos fantasmas y sentirte más liviano.
Libra
09/23 – 10/22
El clima astral favorece encuentros, celebraciones y eventos donde puedes conectar con personas interesantes y de personalidad fuerte. A través de estos vínculos surgen oportunidades que amplían tu panorama. Descubres nuevas facetas de tu identidad dentro de un entorno social tan energizante.
Escorpio
10/23 – 11/22
En el plano profesional tu rol cobrará visibilidad. Recibirás reconocimiento y podrías acceder a funciones que te resulten estimulantes. Tus habilidades te abren puertas hacia un lugar de mayor trascendencia, acompañado de herramientas que optimizan tu desempeño.
Sagitario
11/23 – 12/20
Todo en tu vida comienza a iluminarse y sentirás el impulso de lanzarte hacia nuevos horizontes. Seguir una filosofía o camino afín a tu esencia te ayudará a desplegar tu creatividad y fortalecer tu confianza. Déjate guiar por tu espíritu aventurero, aprendiendo y creciendo en cada experiencia.
Capricornio
12/21 – 01/19
Se te presentará la oportunidad de realizar un negocio y generar un cambio favorable en tu situación financiera. Además, contarás con el apoyo de tus familiares, que te brindarán fuerza y buenos consejos. Podrás atravesar un proceso intenso que potenciará tu poder personal y tu fuerza interna.
Acuario
01/20 – 02/18
El eje estará en el intercambio y en el valor de compartir con alguien especial. Las conversaciones reavivan el interés y encenderán la chispa del encuentro. Si estás soltero, podrías cruzarte con alguien de personalidad fuerte que despierte tu curiosidad y deje una impresión difícil de olvidar.
Piscis
02/19 – 03/20
Es un buen momento para incorporar hábitos más saludables, priorizando alimentos frescos y naturales. Aunque implique un esfuerzo extra, será una inversión valiosa en tu bienestar. Actividades como el yoga pueden ayudarte a sostener tu energía y a sentirte más vital en lo cotidiano.