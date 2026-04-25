Fulham de Raúl Jiménez derrota al Aston Villa y sueña con Europa

El Fulham de Raúl Jiménez derrotó 1-0 al Aston Villa y sigue soñando con puestos de competiciones europeo cuando restan cuatro fechas de la Premier League.

El equipo está ubicado en el décimo primer puesto con 48 puntos a tan solo dos unidades de la UEFA Europa League.

Por su parte, a pesar de la derrota, los de Unai Emery se mantienen cuartos y siguen teniendo prácticamente sellada su clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones. El Villa cuenta con una ventaja de ocho puntos sobre el Brighton & Hove Albion a falta de cuatro jornadas para el final.

Fulham earned a precious win in their chase for Europe with Ryan Sessegnon's first half goal securing three points against Aston Villa. 💪 pic.twitter.com/0ukT9PI2No — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 25, 2026

Fulham logra vencer a Dibu Martínez para llevarse la victoria

Cuando mejor estaba el Aston Villa, clasificado para las semifinales de la Europa League, Ryan Sessegnon marcó el único tanto del duelo después de recoger un rechace en el área para batir a Emiliano ‘Dibu’ Martínez, que antes realizó una gran parada a remate de cabeza de Sasa Lukic.

Ollie Watkins desaprovechó el empate en una de las pocas oportunidades de la segunda parte del conjunto de Birmingham, que a pesar de controlar la posesión, se mostró falto de ideas y de frescura en la fase ofensiva.

Raúl Jiménez, quien entró como titular, salió de cambio en el minuto 66 y solo tuvo un remate al arco y recibió tres falta durante el partido con el Aston Villa.

A veinticinco minutos para el final, Timothy Castagne consiguió el segundo tanto tras un saque de esquina, pero el árbitro internacional Michael Oliver señaló una polémica falta previa por un bloqueo de Joachim Andersen al ‘Dibu’ Martínez.

El Fulham no la tendrá fácil para meterse en puestos europeos. El club de Craven Cottage se medirá al Arsenal en la siguiente fecha, equipo que pelea el liderato con el Manchester City.

Luego reciben al Bournemouth en casa, jugarán contra el Wolves de visitante y cerrarán la temporada ante el Newcastle en casa, el próximo 24 de mayo.

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