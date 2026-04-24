Pep Guardiola critica a la FIFA por los precios de las entradas del Mundial 2026

En medio de los rumores que lo vinculan con la selección de Italia, Pep Guardiola habló sobre la Copa del Mundo. Si bien el motivo principal no fue el posible interés de la Azurri, el actual entrenador del Manchester City se manifestó respecto a los precios de las entradas para el Mundial 2026.

Durante la conferencia de prensa previa al partido entre sus dirigidos y el Southampton por las semifinales de la F.A. Cup, el español fue consultado sobre los altos precios de las entradas mundialistas y respondió: “Recuerdo que, hace varios años atrás, la Copa del Mundo era una celebración para las naciones. Los hinchas viajaban alrededor del mundo para ver a su país y todo era accesible”.

Y fue respecto a los actuales precios que se han visto en la página de la FIFA, que el DT soltó: “En la era moderna se ha vuelto muy caro, y no entiendo la razón. Los que toman las decisiones podrían pensar sobre esto y hacer el fútbol para los hinchas”.

Finalmente, el entrenador de 55 años reconoció que “hay que pensar en los sponsors y todo ese tipo de cosas, porque de otra forma no sería sostenible”. Sin embargo, afirmó: “Los hinchas son la clave por la cual este negocio puede seguir funcionando”.

"I remember the World Cup was like a celebration of the joy of football… and everything was affordable. Now, modern times, right? So expensive."



Pep Guardiola shares his views on the World Cup ticket prices👀 pic.twitter.com/n5cChP7ahc — Hayters TV (@HaytersTV) April 24, 2026

Precios que generan quejas

La FIFA ha impuesto precios que se marchan de lo normal. $400 dólares por una entrada general en un Austria-Argelia en el Arrowhead de Kansas City, $1,600 dólares por el Brasil-Marruecos en el MetLife de Nueva Jersey.

El debut de Estados Unidos, más de $2,700 dólares. Los pases VIP van de $15,000 a $25,000 dólares para un partido. Las entradas de la final ya se revenden a más de $2 millones de dólares.

Además, a eso se añade los cambios en los precios del transporte público para la cita. El tren que va desde el centro de Manhattan al estadio de la final cuesta habitualmente $12,90 dólares. Para el Mundial, el precio será de $150 dólares.

En la mayoría de los otros estadios, no se puede acceder con transporte público. El parking para los coches particulares, habitualmente gratuitos y adaptados para hacer “pregames”, costarán $200 dólares como mínimo para aparcar e ir a ver un partido del mundial.

Seguir leyendo:

Boletos para la final del Mundial 2026 se ofrecen en $2.3 millones de dólares

Bonucci pide que Guardiola lidere un “cambio radical” en Italia

Reportan baja venta de entradas para el partido inaugural de EE.UU. en el SoFi Stadium del Mundial 2026