¿Peligra el Mundial? Mbappé salió lesionado del empate del Real Madrid

La temporada del Real Madrid está acabando de manera abrupta. Y para colmo, puede que en la próximas horas sume un lesionado más a su lista de enfermería. Un lesionado que, en todo caso, no sería uno cualquiera pues se trata de Kylian Mbappé.

Y es que el delantero francés, que se retiró del campo en el minuto 83 ante el Real Betis, sufre, según ha informado el club, una sobrecarga en el isquio de la pierna izquierda.

Una dolencia por la que tendrá que pasar pruebas en los próximos días con las que se decidirán si está disponible para el duelo ante el Espanyol del próximo domingo 3 de mayo y, más importante, para el Clásico del próximo día 10 de mayo.

Con el Mundial en el horizonte y LaLiga más que finalizada, el jugador francés priorizará su participación con Francia y es posible que acabe la temporada con el equipo blanco a medio gas.

🤯😳INQUIETUDE POUR MBAPPE ?!

Le Français a demandé à sortir à la 80ème minute. Il ne semblait pas blessé au moment de sa sortie, mais il va falloir suivre ça de près…https://t.co/HMKevz869M pic.twitter.com/rgK4yrEJgp — RMC Sport (@RMCsport) April 24, 2026

Problemas en los isquiotibiales

Sustituido a diez minutos del final en el empate del Real Madrid contra el Betis 1-1 en la Liga española, el atacante francés Kylian Mbappé tiene una “sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda”, confirmó el club de la capital española a la AFP.

Preguntado por la AFP, el Real Madrid habló de “sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda”, descartando así de inmediato una lesión más grave, aunque aún deben realizarse pruebas complementarias.

“No sé, tenía molestias, vamos a ver cómo evoluciona”, había dicho Arbeloa nada más terminar el partido.

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