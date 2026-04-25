Pasajeras de Uber pueden solicitar traslados con mujeres al volante, pero sólo hay 6% con licencia TLC en Nueva York

De los más de 178,000 conductores con licencia de la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) en la ciudad de Nueva York, sólo alrededor de 6% (11,000) son mujeres.

Se espera que ello aumente y haya una mayor demanda, después de que Uber lanzara el pasado mes de marzo la opción para que las pasajeras soliciten conductoras. Lyft creó la misma opción en 2023, recordó NY1 News.

La realidad es que existe un problema de oferta tanto en Nueva York como a nivel nacional: sólo entre el 15 y 18% de los conductores de servicios de transporte compartido en los EE.UU. son mujeres. Así lo afirma Sergio Avedian, colaborador de The Rideshare Guy, portal de noticias sobre transporte compartido

«El problema surge durante el horario de cierre de los bares; lo llamamos “las horas de los borrachos”», comentó Avedian. «Ese porcentaje, que oscila entre el 15% y el 18%, se reduce nuevamente a la mitad. Es decir, la mitad de esa mitad, ya que las conductoras optan por no trabajar durante esas horas de mayor consumo de alcohol».

Esas conductoras afirman estar preocupadas por su seguridad; sin embargo, son justamente las quejas de los pasajeros en materia de seguridad las que han puesto a Uber y a Lyft a la defensiva. Miles de pasajeros han presentado demandas alegando agresiones sexuales por parte de conductores varones. Avedian sugirió que contar con un mayor número de conductoras podría ayudar a prevenir futuras querellas.

«Por lo tanto, lo ven de la siguiente manera: “Vale, si realizamos una campaña de mercadeo adecuada, podremos incorporar a muchas más conductoras y, de este modo, las demandas irán desapareciendo poco a poco”», explicó Avedian.

Uber declaró que creó esta función de selección en respuesta a las mujeres que manifestaban su deseo de contar con esa opción. Verónica Martínez -quien ha manejado para Uber y Lyft por 11 años- opinó que las pasajeras se encuentran más seguras en la ciudad gracias a la supervisión gubernamental.

«Siempre les digo: los conductores de la TLC aquí en la ciudad de Nueva York tenemos que superar una verificación de antecedentes, concretamente una verificación de antecedentes penales. Nos sometemos a pruebas de detección de drogas -anuales- y nos toman las huellas dactilares», señaló Martínez. «Es un sistema seguro».

Asimismo, afirmó que no le preocupa en exceso su propia seguridad y que no limita su servicio únicamente a pasajeras. «Sé que algunas mujeres pueden pensar que conlleva ciertos riesgos», pero «me gusta recoger a todo el mundo, a cualquiera, y darles una oportunidad a todos».

Este año, dos mujeres que acusaron a conductores de Uber de agresión sexual obtuvieron sentencias a su favor contra la empresa; una de ellas ascendió a $8 millones de dólares. También existen reclamos en California contra Uber y Lyft presentadas por conductores varones, quienes alegan que esta función de selección del género del chofer supondrá una reducción en el volumen de viajes para ellos y resulta discriminatoria.