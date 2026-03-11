Uber lanza en todo el país una opción para que mujeres viajen con conductoras mujeres

La seguridad en los viajes compartidos es una de las principales preocupaciones de muchos usuarios. Para atender esta necesidad, este lunes 09 de marzo de 2026, la empresa Uber anunció que ampliará en Estados Unidos una función que permite a las clientes mujeres solicitar de manera exclusiva viajes con conductoras mujeres, una herramienta que busca ofrecer mayor tranquilidad tanto a pasajeras como a conductoras.

La función, llamada ‘Women Preferences’, permite que las usuarias tengan más control al momento de elegir las personas que las transportan y, de acuerdo con Uber, responde a años de solicitudes de usuarias y conductoras que buscaban incrementar la seguridad dentro de la plataforma.

Una función que responde a las preocupaciones de seguridad

Uber señaló que la nueva herramienta permite a las pasajeras indicar que prefieren viajar con conductoras mujeres. Al mismo tiempo, las conductoras también podrán activar la opción para aceptar preferentemente viajes solicitados por mujeres.

De acuerdo con la compañía, la función ya se había probado en otros países antes de expandirse en Estados Unidos.

“Las mujeres nos han dicho que quieren más opciones y más control sobre cómo viajan”, afirmó Camiel Irving, vicepresidente de operaciones de Uber en Estados Unidos.

El ejecutivo sostuvo que la empresa busca crear experiencias más seguras dentro de la aplicación.

Cómo funciona la opción ‘Women Preferences’

La función está disponible dentro de la aplicación de Uber y permitirá de manera gradual ajustar las preferencias del viaje. Entre sus principales características, esta alternativa permitirá que:

Pasajeras pueden solicitar conductoras mujeres

Conductoras pueden elegir aceptar más viajes de mujeres

La función puede activarse o desactivarse dentro de la app

No garantiza que siempre haya una conductora disponible, pero prioriza la coincidencia

Sobre este punto, Uber explicó que la herramienta utiliza el mismo sistema de coincidencia que conecta conductores con pasajeros en la plataforma.

“Esto no garantiza que siempre haya una conductora disponible, pero aumenta la probabilidad de coincidencia”, señaló la empresa.

El programa comenzó a desplegarse en Estados Unidos el 9 de marzo de 2026

Uber inició este nuevo programa a partir del lunes 9 de marzo de 2026 a nivel nacional, con la activación de su función ‘Women Preferences’. Sin embargo, advirtió que la opción se está activando de forma gradual en distintas ciudades del país, por lo que algunos usuarios podrían empezar a verla en la app antes que otros.

Según Uber, la función fue probada previamente en varias ciudades estadounidenses (Los Ángeles, San Francisco y Detroit en 2025), antes de expandirse a nivel nacional. “Las mujeres nos han dicho que quieren más control y más opciones cuando usan la plataforma”, señaló la compañía al anunciar la expansión del programa.

Una limitante para su expansión inmediata es que Uber reconoce que solo cerca del 20% de sus conductores en Estados Unidos son mujeres, una proporción que podría limitar la disponibilidad de esta función en algunos lugares.

Una iniciativa que ya se probó en otros países

Antes de su lanzamiento en Estados Unidos, Uber probó esta función en otros países y, según la empresa, la herramienta tuvo buena recepción entre usuarias y conductoras.

“Las mujeres conductoras han dicho que esta opción puede ayudarlas a sentirse más cómodas al usar la plataforma”, indicó la compañía en su comunicado, pues asegura que en muchos casos, la posibilidad de elegir con quién viajar aumenta la confianza en los servicios de transporte compartido.

El debate sobre seguridad y discriminación

Sin embargo, la puesta en marcha de este servicio también ha generado debate. Algunos expertos señalan que ofrecer preferencias basadas en género podría generar problemas legales o críticas por discriminación a Uber.

Por ello, Uber indicó que la función está diseñada como una preferencia y no como una restricción absoluta.

“Queremos ofrecer más opciones a las mujeres sin limitar el acceso al servicio”, señaló la empresa.

Otro cuestionamiento es que Uber ha enfrentado muchas críticas y demandas relacionadas con la seguridad en su plataforma en los últimos años, lo que ha provocado la implementación de nuevas herramientas dentro de la aplicación.

Por qué esta función puede cambiar la experiencia de viaje

Para muchas usuarias, la posibilidad de viajar con conductoras representa una diferencia importante. La mayoría de ellas han referido que se sienten más cómodas al compartir un vehículo con otra mujer, especialmente en viajes nocturnos o trayectos largos.

La nueva herramienta forma parte de una serie de medidas que Uber ha implementado en los últimos años para mejorar su seguridad y la confianza de los usuarios en la plataforma, incluyendo:

verificación de identidad de conductores

grabación opcional de audio en viajes

botón de emergencia en la aplicación

Preguntas frecuentes sobre la nueva función de Uber para mujeres

¿Qué es la función Women Preferences de Uber?

Es una opción que permite a las mujeres indicar que prefieren viajar con conductoras mujeres.

¿La app garantiza que siempre habrá una conductora disponible?

No. La función aumenta la probabilidad de coincidencia, pero depende de que haya conductoras disponibles.

¿Las conductoras también pueden usar esta opción?

Sí. Las conductoras pueden activar la función para aceptar principalmente viajes de pasajeras.

¿En qué lugares estará disponible la función?

Uber anunció que la herramienta se expandirá a todo Estados Unidos.

¿La función tiene un costo adicional?

La empresa no ha indicado que la opción tenga un costo extra para los usuarios.

Conclusión

La expansión de la función ‘Women Preferences’ marca un nuevo intento de Uber por mejorar las preocupaciones sobre seguridad dentro de su plataforma.

Al ofrecer más opciones para pasajeras y conductoras, la empresa busca mejorar la confianza en los servicios de transporte compartido.

En los próximos meses será clave observar el efecto de esta herramienta y si logra generar cambios significativos en la experiencia de viaje dentro de la aplicación.

Sigue leyendo:

– Cómo pagar Uber en efectivo: Guía para hispanos en NYC y otras ciudades clave de EE.UU.

– TurboTax ofrece hasta $25 en viajes gratis con Uber en Nueva York: así puedes aprovecharlos

– Conductores de Uber y Lyft denuncian despidos sin aviso ni derecho a defensa en Nueva York