Chicago: el tiempo para hoy domingo 26 de abril

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Es por eso que aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 26 de abril.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) y una mínima de 52 grados Fahrenheit (11ºC) . La sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 4 durante la primera mitad del día y del 8 a lo largo de la noche. Luego, tendremos nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 05:54 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:43 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago se prevén cielos cubiertos con tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será de 70 grados Fahrenheit (21 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 54 (12ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 90% por la mañana, 95% por la tarde y 90% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es aconsejable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima