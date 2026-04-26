Clima de hoy en Nueva York para este domingo 26 de abril

¿Cómo deberías vestirte para salir a las calles de Nueva York este domingo? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las próximas horas apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de máxima y los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 52ºF (11ºC) de máxima y 52ºF (11ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 10.56 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:01 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:47 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá nubes escasas. Las temperaturas se moverán entre los 48 y los 66 grados Fahrenheit (9 y 19ºC).

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.