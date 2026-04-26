El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 26 abril de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 26 de abril de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Todo lo que expreses estará cargado de creatividad y, con tu sello personal, despertarás la admiración de los demás. Es un momento ideal para cultivar tus talentos y participar en actividades como baile, canto, pintura o teatro, donde puedas desplegar tu capacidad expresiva.
Tauro
04/20 – 05/20
Tus seres queridos reclamarán tu presencia y querrán compartir tiempo contigo de manera cercana. Serás el eje que mantenga unido al núcleo familiar y que sostenga el calor del hogar. Valorar a tus padres y ancestros te conectará con una fuerza interna muy especial.
Géminis
05/21 – 06/20
Estarás al tanto de todas las novedades y en contacto constante con tu entorno. Es un buen momento para exponer ideas, rendir exámenes o iniciar estudios. Tu capacidad para comunicar se potencia, destacándote por tu claridad mental y tu forma expresiva.
Cáncer
06/21 – 07/20
Desde hace un tiempo vienes buscando una fuente de ingreso adicional, y ahora comienzan a darse las condiciones para concretarlo. Contarás con un instinto afinado para detectar oportunidades, lo que te permitirá avanzar con mayor seguridad en lo económico.
Leo
07/21 – 08/21
Con la Luna en tu signo se potencia tu liderazgo natural y proyectas un brillo difícil de ignorar. Cuando confías en tus capacidades, logras convocar y marcar el rumbo. Hoy es un día para reconocerte en ese lugar y sostener tu presencia con firmeza.
Virgo
08/22 – 09/22
Estarás concluyendo un ciclo lunar, dejando atrás una etapa de tu vida y saldando antiguas deudas con el pasado. Comprenderás que lo más importante está en tu interior. Se despertarán tus facultades perceptivas y aprenderás a registrar los mensajes que llegan a través de tus visiones.
Libra
09/23 – 10/22
Renacerán tus esperanzas hacia el futuro y verás con mayor claridad hacia dónde dirigir tu energía. Será un momento favorable para integrarte a un grupo, aunque conviene estar atento: podrías encontrarte con personas de carácter fuerte que intenten imponerse.
Escorpio
10/23 – 11/22
Crecerá tu deseo de reconocimiento y comenzarás a pensar nuevas estrategias para progresar y alcanzar tus objetivos. Tomarás las riendas de tu vida y conectarás con tu propia autoridad y sentido del deber. Esa firmeza te llevará a convertirte en un referente.
Sagitario
11/23 – 12/20
En este día te sentirás enérgico, optimista y con ansias de aventura. Podrías conocer a personas influyentes que te orienten y te ayuden a avanzar en tu camino. Ábrete a la sabiduría y a la experiencia que los demás tienen para ofrecerte.
Capricornio
12/21 – 01/19
Traerás a la luz asuntos ocultos o secretos y, aunque descubrirás que estas verdades son intensas, también te fortalecen. Además, el deseo estará en ebullición. En el lecho te sentirás ardiente y dispuesto a expresarte sin temores ni vergüenzas.
Acuario
01/20 – 02/18
Las relaciones, la pareja y las asociaciones ocuparán un lugar central. Cooperar con otros te aportará claridad y una sensación de plenitud. Sentirás un fuerte deseo de compañía, y si estás solo, buscarás activamente conectar con alguien.
Piscis
02/19 – 03/20
Para mejorar tu rendimiento, conviene dejar de trasnochar e incorporar el hábito de madrugar. En el trabajo cumplirás un rol importante, ya que varias cosas se organizarán a tu alrededor. Sentirte útil y apreciado aportará una gratificación especial a tu ánimo, favoreciendo también tu salud.