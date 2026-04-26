Líderes mundiales condenaron tiroteo en evento donde partició Trump

Líderes de diversos países y figuras de la política estadounidense y mundial condenaron el incidente armado registrado el sábado por la noche durante la cena de la Asociación de Corresponsales, donde estuvo presente el presidente Donald Trump.

La exlíder demócrata Nancy Pelosi calificó el suceso como un “aterrador acto de violencia”, expresando “un gran alivio” porque “el presidente, la primera dama y todas las personas presentes en la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca estén a salvo”. Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó de forma directa la violencia política.

Postura de la Unión Europea y líderes europeos

Desde Bruselas, la alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, afirmó que “la violencia política no tiene cabida en una democracia“. En esta misma línea, el canciller alemán Friedrich Merz enfatizó que “la violencia no tiene lugar en una democracia. Decidimos por mayoría, no por armas”, informó EFE.

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que “cualquier ataque contra las instituciones democráticas o contra la libertad de prensa debe ser condenado en los términos más enérgicos posibles”.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien ha tenido recientes desacuerdos con Trump, advirtió que “ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracias”.

Pronunciamientos en América y Asia

El presidente de Argentina, Javier Milei, condenó lo que describió como un “nuevo intento de asesinato”, mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que “la violencia no debe ser nunca el camino”, una postura similar a la del presidente dominicano, Luis Abinader, quien calificó el suceso como un “cobarde ataque”.

Finalmente, en Oriente Medio, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se declaró “impactado” por los hechos, y desde Japón, la primera ministra Sanae Takaichi subrayó que este tipo de actos “no pueden ser tolerados en ningún lugar del mundo”.

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