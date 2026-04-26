Trump exige que se acelere la construcción de su salón de baile en la Casa Blanca tras reciente tiroteo

El presidente Donald Trump exigió este domingo que se acelere la construcción del polémico salón de baile de alta seguridad en los terrenos de la Casa Blanca, una petición que surge tras la irrupción de un hombre armado durante la cena de la Asociación de Corresponsales.

A través de su red social, Truth Social, el presidente vinculó el reciente ataque con la necesidad de finalizar este espacio de 8,000 metros cuadrados, por lo que argumentó que contar con una instalación blindada dentro del perímetro presidencial habría evitado el riesgo enfrentado en el Hotel Washington Hilton.

“Lo que pasó anoche es exactamente la razón por la que nuestros grandes militares, el Servicio Secreto y las fuerzas del orden han estado exigiendo que se construya un salón de baile grande y seguro en los terrenos de la Casa Blanca”, manifestó el mandatario.

President Trump posts on TruthSocial: What happened last night is exactly the reason that our great Military, Secret Service, Law Enforcement and, for different reasons, every President for the last 150 years, have been DEMANDING that a large, safe, and secure Ballroom be built… pic.twitter.com/y4kuh8VZ8f — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 26, 2026

Situación legal y técnica del salón de baile

El proyecto, valorado en $400 millones de dólares, se encuentra paralizado desde marzo por orden del juez federal Richard Leon. La medida cautelar responde a una demanda por falta de aprobación del Congreso, tras la demolición del Ala Este en octubre de 2025, reseñó EFE.

Trump criticó la disputa judicial señalando que “la ridícula demanda contra el salón de baile, interpuesta por una mujer que paseaba a su perro y que no tiene ninguna legitimación, debe ser desestimada de inmediato”. Según el Ejecutivo, la estructura es de “alto secreto militar” y su diseño impide que “personas no autorizadas puedan filtrarse”.

Antecedentes del sospechoso Cole Tomas Allen

El reclamo presidencial hace referencia a Cole Tomas Allen, de 31 años, quien disparó contra el chaleco antibalas de un agente del Servicio Secreto. Allen era huésped del hotel donde se realizaba la gala, factor que el mandatario utilizó para insistir en la vulnerabilidad de recintos externos.

“Este evento nunca habría ocurrido con el salón de baile de alto secreto que se construye actualmente en la Casa Blanca. ¡No se puede construir lo suficientemente rápido!”, concluyó Trump, asegurando además que la obra se mantiene “por debajo del presupuesto y sustancialmente adelantada a lo previsto”.

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