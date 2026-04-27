Chicago: pronóstico del tiempo para este lunes 27 de abril

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Y como somos conscientes, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 27 de abril.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. La sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 98 durante la primera parte del día y del 63 durante la noche. Además, Asimismo, tendremos cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 05:53 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:45 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén más nubes que claros. La temperatura máxima estimada será de 64 grados Fahrenheit (18 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 50 (10ºC). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 9% por la mañana, 25% por la tarde y 9% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima