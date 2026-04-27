Las fresas son la fruta con más pesticidas en 2026 en EE. UU.: lo que debes saber

Los estadounidenses consumen cerca de 4 kilos de fresas al año, según reportes recientes. Por ello, la inclusión de esta fruta entre los alimentos con mayor cantidad de pesticidas, liderando el renglón de las frutas, es un dato fundamental para tener en cuenta en nuestra alimentación saludable.

Las fresas ocupan un lugar crítico en la lista de los “Doce Sucios” (Dirty Dozen™), acompañadas por la espinaca y las coles, donde también figuran productos como los melocotones y las pasas.

La más reciente Guía del Comprador de 2026 sobre Pesticidas en Productos Agrícolas revela que, según las pruebas realizadas por el Departamento de Agricultura (USDA), las fresas son las frutas frescas con mayor probabilidad de estar contaminadas con residuos de pesticidas.

Un dato alarmante, sobre todo porque los análisis se realizaron “después de ser recolectadas, enjuagadas en el campo y lavadas antes de consumirlas”, según la guía publicada por el Environmental Working Group (EWG).

Fruta de alto consumo y riesgos asociados

Los expertos estiman un consumo de cuatro kilos de fresas frescas al año por persona, lo que implica el riesgo constante de ingerir los químicos, aditivos y pesticidas que contienen estas frutas y que pueden resultar nocivos para la salud.

Estudios más recientes revelan que las muestras contenían un promedio de ocho pesticidas por muestra. Esto se debe a los productos utilizados por los productores para esterilizar sus campos antes de la siembra, con el fin de eliminar plagas y microorganismos del suelo.

Los análisis del USDA realizados entre 2015 y 2026 sobre 1,174 lotes de fresas convencionales revelaron datos contundentes: al menos el 99% contenía un pesticida, y el 30% presentaba al menos 23 plaguicidas distintos. En total, las muestras de fresa contenían residuos de 82 pesticidas diferentes en diversas combinaciones.

Sustancias críticas detectadas

Los análisis mostraron la presencia de dos sustancias particularmente preocupantes:

Carbendazim: detectado en el 16% de las muestras . Se trata de un fungicida disruptor endocrino que puede dañar el sistema reproductivo masculino y es considerado un posible carcinógeno , razón por la cual está prohibido en la Unión Europea.

detectado en el . Se trata de un que puede dañar el y es considerado un , razón por la cual está prohibido en la Unión Europea. Bifentrina: encontrada en más del 29% de las muestras. Es un insecticida piretroide que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y los reguladores de California han clasificado como un “posible carcinógeno para los humanos”.

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