Acusan nuevamente a James Comey por la publicación que autoridades vinculan con amenaza a Trump

El exdirector del FBI James Comey fue acusado nuevamente este martes en Estados Unidos como parte de una investigación por una publicación que hizo en redes sociales que, según las autoridades, podría interpretarse como una amenaza contra el presidente Donald Trump. Así lo señaló una persona familiarizada con el caso citada por The Associated Press.

Se trata del segundo proceso penal contra Comey en cuestión de meses y se produce en medio de los esfuerzos del Departamento de Justicia, bajo la actual administración, por avanzar en casos contra figuras consideradas opositoras al mandatario republicano.

La acusación está relacionada con una imagen publicada por Comey en mayo del año pasado en Instagram, en la que aparecían conchas marinas ordenadas con la secuencia “86 47”.

El exfuncionario explicó entonces que interpretó los números como un mensaje político y no como una incitación a la violencia. Sin embargo, eliminó la publicación poco después al señalar que desconocía que algunas personas asociaban esa combinación con llamados violentos.

Tras la difusión de la imagen, el Servicio Secreto interrogó a Comey luego de que funcionarios del gobierno de Trump aseguraran que el mensaje implicaba una referencia al asesinato del presidente, quien actualmente ocupa el cargo número 47.

Trump afirmó en una entrevista con Fox News que Comey sabía “exactamente lo que eso significaba”.

De acuerdo con el diccionario Merriam-Webster, citado por AP, el número “86” es una jerga que puede significar “descartar” o “deshacerse de”, y en usos recientes también se ha vinculado con el significado de “matar”, aunque este último no está ampliamente extendido.

Este nuevo proceso ocurre meses después de que se desestimara una acusación previa contra Comey, en la que se le señalaba de mentir y obstruir al Congreso por su testimonio en 2020 sobre la filtración de información a un periodista.

Un juez anuló ese caso al determinar que el fiscal que presentó la acusación había sido designado de forma ilegal.

La relación entre Comey y Trump ha sido conflictiva desde 2017, cuando el entonces presidente lo destituyó en medio de una investigación del FBI sobre posibles vínculos entre su campaña electoral de 2016 y Rusia.

Esa pesquisa, posteriormente liderada por el fiscal especial Robert Mueller, concluyó que Rusia interfirió en los comicios, pero no encontró pruebas suficientes de una conspiración criminal con el equipo de Trump.

El contexto de esta nueva acusación también incluye otros procesos impulsados por el Departamento de Justicia. El actual fiscal general interino, Todd Blanche, quien fue abogado personal de Trump, ha promovido casos con implicaciones políticas, como una investigación contra el Southern Poverty Law Center por presunto fraude, acusaciones que la organización ha rechazado.

Además, las autoridades mantienen una investigación penal contra el exdirector de la CIA John Brennan, otra figura vinculada a las indagaciones sobre la injerencia rusa en 2016.

Sigue leyendo:

• Donald Trump afirmó que exdirector del FBI “sabía exactamente” el significado de 86 47

• Exempleados de DOJ aseguran que caso contra James Comey es persecución política

• EE.UU. investiga presunta amenaza contra Trump por parte de exjefe del FBI