Cam Schlittler brilla y Yankees llegan a 20 triunfos en 2026

Los Yankees de Nueva York derrotaron 3-2 a los Texas Rangers y se convirtieron en el primer equipo de la Liga Americana en llegar a 20 a triunfos en 2026.

Cam Schlittler volvió a brillar en la lomita tras una apertura de 6.0 entradas sin permitir carreras y con ocho ponches en un duelo de pitcheo ante el veterano Jacob DeGrom.

Aaron Judge destacó en la ofensiva con un cuadrangular, su tercero en juegos consecutivos y se llevan la serie en el Globe Life Field de Texas, en busca de la barrida este miércoles.

Con esta victoria, los Yankees han ganado 10 de los últimos 11 juegos y mantienen una ventaja de 1.5 juegos sobre los Rays de Tampa Bay.

Yankees sacaron ventaja con jonrones a Texas

Los Yankees comenzaron ganando el encuentro 1-0 en el primer inning con un doble de Cody Bellinger, que le permitió a Judge anotar desde primera base ante DeGrom.

Austin Wells amplió la diferencia 2-0 en el séptimo capítulo con un jonrón solitario, apoyados con la gran salida de Schlittler.

Judge conectó un jonrón solitario en el noveno capítulo, con el que llegó a 12 jonrones para empatar a Munetaka Murakami como líderes en todas las Grandes Ligas.

David Bednar se encargó de cerrar el juego, aunque permitió una carrera con un triple de Danny Jansen.

Texas se puso a una carrera con un hit de Josh Jung y el empate llegó a circulación en el noveno capítulo.

Bednar pudo dominar a Corey Seager con un doble play para acreditarse su noveno salvado de la temporada.

Los Yankees de Nueva York cerrarán la serie de tres juegos ante los Texas Rangers en el Globe Life Field este miércoles a las 2:35 pm ET.

Luego volverán al Yankee Stadium para la Serie Divisional ante los Baltimore Orioles, equipo con réord de 14-15 a 5.5 del primer lugar.