Phillies despiden a manager Rob Thomson tras mal arranque

Los Phillies de Philadelphia despidieron a Rob Thomson luego del mal arranque del equipo con récord de 9 victorias y 19 derrotas.

Thomson, quien asumió con los Phillies durante la temporada 2022, se va como el manager con el mejor porcentaje de victorias (56.8%) desde 1900.

Durante los cinco años como manager dejó un récord de 355 victorias y 270 derrotas. Además, ganó dos banderines de la División Este de la Liga Nacional.

El exdirigente había llegado al equipo como mánager interino en 2022 luego de que los Phillies tuvieron récord de 22 y 29 con Joe Girardi.

Luego llevó al equipo con marca de 65-46 y llegó hasta la Serie Mundial en ese año contra los Astros de Houston. Los Phillies terminaron cayendo en seis ante Houston.

Además, ganó el premio a Manager del Año en tres ediciones y llevó a los Phillies a la postemporada en las cuatro campañas anteriores. Antes de 2022, Philadelphia tuvo 10 años sin llegar a los playoffs.

Don Mattingly asumirá como manager interino de los Phillies

Don Mattingly ha sido nombrado entrenador interino, Dusty Wathan ha sido ascendido a entrenador de banca y Anthony Contreras, entrenador del equipo Triple-A de Lehigh Valley, ha sido nombrado entrenador de tercera base.

Tras este anuncio, Mattingly se convertirá, junto a su hijo Preston Mattingly, en la primera pareja padre-hijo en ser manager y general manager. Preston es el gerente general de la organización de Philadelphia.

Mattingly no dirige desde la temporada 2022 con los Marlins de Miami. Este será el tercer equipo que dirija luego de Miami y Los Angeles Dodgers (2011-2015).

Los Phillies tienen récord de 9-19 y atravesaron una racha de 10 derrotas consecutivas, la peor desde 1999.

El equipo está en la cuarta posición de la División Este, empatado con los Mets con el peor récord de todas las Grandes Ligas.

Sigue leyendo:

·Fans de New York Yankees lideran lista de contraseñas más vulnerables en EE.UU.

·Giancarlo Stanton pasa a lista de lesionados de Yankees por varias semanas

·Juan Soto defendió a su mánager Carlos Mendoza tras malos resultados de Mets