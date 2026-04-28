Kenzo es el décimo eliminado de “La Casa de los Famosos 6”

La décima semana de “La Casa de los Famosos 6” culminó con un nuevo participante eliminado. Se trata de Kenzo, un “Guerrero de la Luz” que se marchó con mucha tranquilidad y agradecido por el apoyo que recibió durante su estadía en la casa.

Durante una gala entre dos buenos compañeros (a pesar de algunos comentarios externos), entre Kenzo y Horacio, lo primero que hicieron ambos fue coincidir en un abrazo de hermandad tras el anuncio. Kenzo recordó inmediatamente a Caeli, a quien le envió un mensaje a través de Horacio, antes de que este regresara, solicitándole que la cuide: “Dile a Caeli que la amo mucho”.

Primeras declaraciones de Kenzo luego de abandonar el reality

Cuando se estaba preparando para retirarse, Kenzo fue interceptado para que expresara sus emociones. “Estoy bien, estoy feliz, creo que di mi todo. Caeli sigue allí adentro, así que la voy a seguir apoyando. Estoy emocionado de seguir viendo el programa para ver quién gana”.

Sobre la pequeña polémica sobre una “traición” de Horacio hacia los “Guerreros de la Luz”, Kenzo confesó que en un principio le cayó un poco mal, pero luego de conversar con Horacio todo quedó aclarado. “Él (Kenzo) no me nominó con una mala intención. Le quiero creer”.

Sobre la estrategia que podría aplicar Caeli, Kenzo dijo que ella le comentó que prefería jugar sola antes de unirse al “Team Tierra” por la división que hay actualmente entre los “Guerreros”. Sin embargo, hay un fuerte rumor de que pronto podría cambiarse de bando.

“A todos los guerreros los amo con todo mi corazón. Gracias por ayudarme a llegar a la semana 10. Sigan apoyando a los siete guerreros que quedan, para que uno de ellos gane. No dejen que los de tierra ganen. Les mando una flechita de amor a todos”, fue el mensaje de agradecimiento que dejó Kenzo para todas las personas que lo apoyaron a él y a su equipo.

Así va la lista de participantes que han dejado “La Casa de los Famosos 6”

Semana 1: Zoé Bayona (eliminación)

Semana 2: Lupita Jones (eliminación)

Semana 3: Sergio Mayer (eliminación)

Semana 4: Vanessa Arias (eliminación)

Semana 5: Kunno (eliminación)

Semana 5: Oriana Marzoli (expulsión)

Semana 6: Jayline Ojeda (eliminación)

Semana 7: Julia Arguelles (eliminación)

Semana 8: Laura Zapata (eliminación)

Semana 9: Laura G (eliminación)

Semana 10: Kenzo (eliminación).

Nuevas habitantes

El juego sigue cambiando con el pasar de los días y ahora hay que ver cómo se desarrollan las relaciones en la casa con la llegada de cuatro nuevas habitantes que fueron anunciadas hace un par de días.

Sandra Itzel, Veronica Del Castillo, Lorena Herrera y Jeni De La Vega llegaron para subir la tensión en “La Casa de Los Famosos”, en esta undécima semana.

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