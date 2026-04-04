Héctor Sandarti lanza crítica a “La Casa de los Famosos 6”

La sexta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo, sigue generando polémica. Héctor Sandarti, exconductor del reality, calificó esta edición como “muy polémica”.

Señaló que el nivel de agresión ha aumentado desde que dejó el programa en 2023, aunque posteriormente reconoció que su salida le abrió nuevas oportunidades. Sandarti, cumplió esa función durante tres temporadas.

Esto dice Hector Sandarti sobre “La Casa de Los Famosos 6”

“La verdad es que es un formato que a mí me encanta, lo conduje tres años y creo que como yo lo dejé para ahorita, no manches, ha subido mucho el nivel de agresión“, comentó Sandarti.

No obstante, a nivel personal cree que fue buena su salida. “Creo que los tiempos de Dios son perfectos. Hoy por alguna razón ya no estoy dentro de ese show. Se me abrieron otras oportunidades que amo”.

Rodner Figueroa también crítica el reality

Rodner Figueroa, presentador venezolano, también criticó el programa por normalizar la violencia en televisión. Señaló comportamientos confrontativos de participantes como Oriana Marzoli y Josh, que se viralizan y son celebrados, lo cual considera preocupante.

El reality, inspirado en el formato “Gran Hermano”, sigue caracterizándose por conflictos y enfrentamientos, lo que mantiene a la audiencia muy involucrada.

¿Cómo van las cosas en la casa en la séptima semana?

Actualmente, los concursantes en riesgo de eliminación son: Fabio Agostini, Stefano, Laura G, Julia Argüelles y “El Divo”; siendo Stefano y “El Divo” los más amenazados, según las últimas encuestas.

Recientemente, Celinee fue la afortunada en la dinámica de salvación y quedó excluida de la placa. Ya puedes ir a votar a través de la página web de https://www.telemundo.com/shows/la-casa-de-los-famosos.

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