“La Casa de los Famosos 6”: Maripily Rivera y Salvador Zerboni llegan para “poner a temblar” la casa

Del reality de “La Casa de los Famosos 6” se puede esperar cualquier cosa, desde la séptima semana en adelante, debido a que se han dado a conocer noticias nuevas durante los primeros días de cada nueva semana y en esta novena, no hay excepción: recientemente anunciaron el ingreso de Maripily Rivera y Salvador Zerboni como dos nuevos inquilinos que prometen “poner a temblar la casa”.

La semana anterior llegó la argentina Solange, pero en un cambio en el que Fabio Agostini se mudó al reality “Gran Hermano” y justamente regresó este martes. No obstante, estas dos caras nuevas sí se deben a nuevos participantes, que ya habían estado en temporadas anteriores en el reality. De hecho, la modelo puertorriqueña fue la ganadora de la temporada 4.

Maripily Rivera y Salvador Zerboni rentan el cuarto “Fuego”

El cuarto “Fuego” fue cerrado en la semana anterior y la respuesta que muchos habitantes esperaban llegó junto al ingreso de los nuevos inquilinos, debido a que estos dos artistas rentarán esa habitación.

Zerboni dio a conocer su ingreso al cuarto “Fuego” a través de un monólogo entretenido, mientras que la Rivera fue clara en su mensaje: “Esa gente se va a poner en candela con la visita de este huracán boricua“.

¿El ingreso de estos dos nuevos habitantes traerá problemas a la casa?

Aunque todavía no se sabe con claridad cuál es el propósito de la llegada de estos nuevos inquilinos, todo parece indicar que la intención es aumentar la tensión en la casa y más, sabiendo que tanto Zerboni como Maripily han estado atentos al transcurrir de esta sexta temporada y conocen a varios participantes.

De hecho, Zerboni tuvo algunos inconvenientes con la modelo dominicana Celinee Santos cuando ambos participaron en “Top Chef VIP 4” y también con Curvy. Además, todo parece indicar que Rivera también se “ensanchará” con Celinee y también con Josh, por algunos comentarios que hizo dentro del programa sobre ella.

Lo que es cierto es que pasarán cosas, aunque últimamente las sorpresas no han dejado de llegar en este reality, que se va poniendo cada vez más interesante y menos deducible.

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