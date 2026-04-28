Leipzig, la parada alemana que falta en tu próxima ruta europea

Leipzig se encuentra al este de Alemania, en el estado de Sajonia, a poco más de una hora en tren desde Berlín. El nombre de la ciudad suele asociarse con Bach, la Gewandhausorchester, la Nueva Escuela de Leipzig o la Nikolaikirche, donde las oraciones por la paz de 1989 ayudaron a abrir una grieta decisiva en la República Democrática Alemana (RDA). Para el viajero cultural, su atractivo está en otro matiz: concentra una historia densa sin la saturación turística de las ciudades alemanas más evidentes.

Un recorrido por la ciudad permite acercarse a una escena cultural con identidad propia, no derivada de Berlín y que cuenta con una complejidad propia. Aquí, Napoleón, Mendelssohn y Goethe se paseaban por sus cafés y sus pasajes. En la actualidad, el ambiente es el de una ciudad universitaria y que lucha contra la gentrificación y los retos que dejó la reunificación alemana. Pasé unos días allí como puerta de entrada a un recorrido por Sajonia, aprendiendo sobre la historia de esta región, y estas son algunas de las razones que encontré para incluirlo en una ruta que busque cultura, gastronomía, arte y más.

La Altes Rathaus de Leipzig, edificio renacentista construido entre 1556 y 1557, preside la plaza del Markt en el centro histórico. Hoy alberga el Stadtgeschichtliches Museum, el museo de historia de la ciudad. Crédito: Omar Muñoz | Impremedia

Plagwitz desde el agua

Los canales de Plagwitz cruzan el oeste de la ciudad con una red navegable cercana a los doscientos kilómetros. En días de buen clima se llenan de kayaks y pequeños botes; ese domingo, con lluvia, salimos en una embarcación con unas diez personas a bordo: seis periodistas y algunos representantes de turismo local que nos acompañaron durante el viaje, ayudándonos a tener una secuencia narrativa más completa de los distintos momentos que han ido marcando la historia de la región. El recorrido duró una hora más o menos y bastó para ver una Leipzig distinta a la que se imagina desde sus iglesias y salas de concierto.

Los puentes eran tan bajos que tuvimos que agacharnos para pasar debajo de ellos. A los lados pasaban casas históricas que se construyeron bajo la promesa de un amor duradero, grafitis, tramos residenciales y fábricas que todavía marcan el paisaje. Jan Benzien, exatleta olímpico de canotaje slalom y hoy director de Stadthafen Leipzig (el puerto de la ciudad), se reunió con nosotros y nos contó que el nuevo puerto estará terminado en apenas unos meses, y que busca convertir los canales en una de las entradas más interesantes a Leipzig durante la primavera y el verano.

Plagwitz tiene esa lógica hace mucho. En el siglo XIX, el empresario Carl Erdmann Heine impulsó en este barrio del oeste una planificación industrial con fábricas, canales, viviendas obreras y rutas de transporte. El canal principal lleva su nombre. Hoy, ladrillo rojo, patios amplios y chimeneas siguen marcando la trama urbana.

Hay mucho entusiasmo en este proyecto turístico y, en días con un mejor clima, el nuevo puerto ofrecerá un punto de encuentro con sus restaurantes y alquiler de kayaks y barcos pequeños para recorrer los canales.

Una fábrica activa con una esfera de Niemeyer

A poca distancia de los canales está Techne Kirow, heredera de Kirow Ardelt, una compañía especializada en grúas ferroviarias pesadas. Johannes Roewe, director de la empresa, nos acompañó ese domingo por el complejo para una visita por las naves de producción. Al ser fin de semana, la fábrica estaba vacía pero no por eso resultó menos interesante. Las piezas metálicas, los puentes-grúa y los equipos terminados ocupaban su sitio en silencio. En un día regular, contaba Roewe, el viajero puede encontrarse con los obreros comiendo en la taberna junto con trabajadores de la compañía, artistas y visitantes de la Spinnerei.

La cara acristalada de la esfera de Niemeyer está formada por paneles triangulares que dejan ver desde dentro el complejo industrial de Kirow Ardelt. El proyecto, dibujado por el arquitecto brasileño en diciembre de 2011 y desarrollado por su colaborador Jair Valera, quedó completado en 2020. Crédito: Omar Muñoz | Impremedia

Roewe contó la historia de esta empresa a través del siglo XX alemán. Empezó como propiedad privada. Pasó a manos del Estado durante la RDA. Volvió a privatizarse después de la reunificación. Hoy opera con clientes en varios continentes y fabrica grúas gigantescas que intervienen cuando un tren descarrila o cuando una operación ferroviaria exige precisión extrema. Es industria de nicho, con todo el peso técnico que eso implica y que es una muestra de la precisión y la ingeniería alemana.

En uno de los patios, apenas a un costado de las naves industriales aparece una imagen inesperada: una esfera blanca de doce metros de diámetro diseñada por Oscar Niemeyer. El arquitecto brasileño la dibujó el día de su cumpleaños ciento cuatro, en diciembre de 2011. Murió al año siguiente. Su colaborador Jair Valera desarrolló el proyecto y la estructura quedó completada en 2020, sobre la antigua cantina de la fábrica. Hoy funciona como café, restaurante y espacio para eventos.

Entrar cambia la lectura del edificio. Desde dentro, a través del vidrio curvo, se ven los edificios industriales y la fábrica como en un encuadre involuntario: ladrillo rojo, chimeneas, naves de ensamblaje. La estructura es futurista. Desde adentro devuelve la mirada a los galerones y al ladrillo rojo del barrio.

La Spinnerei: uno de los puntos de encuentro más importantes para el arte contemporáneo alemán

A unos minutos de Techne Kirow está la Leipziger Baumwollspinnerei. Hasta 1992 fue la hilandería de algodón más grande de Europa continental. Cuando cerró la producción, el complejo de ladrillo quedó disponible con rentas bajas. Los primeros en llegar fueron artistas. Neo Rauch, uno de los pintores alemanes más importantes de la actualidad, instaló su estudio ahí y quedó asociado al núcleo de la Neue Leipziger Schule, la Nueva Escuela de Leipzig, una generación formada alrededor de la Escuela Superior de Artes Gráficas y del Libro que proyectó a la ciudad en el circuito internacional del arte contemporáneo.

La Spinnerei tiene hoy más de cien talleres activos, once galerías, un cine, un teatro, una editorial de libros de artista, talleres de impresión y Halle 14, espacio sin fines de lucro que articula parte de la programación colectiva. Para un viajero con interés en arte contemporáneo, el complejo será de gran interés: se puede pasar una mañana entera ahí, con galerías abiertas al público y talleres ocasionalmente accesibles.

El proceso conserva tensiones que vale conocer. En el mismo barrio, en la calle Halle 14 opera SpinLab, la aceleradora de startups de la HHL Leipzig. Desde el mismo entorno también han surgido iniciativas culturales y democráticas vinculadas con zonas rurales de Sajonia, una región donde el avance de AfD, partido de extrema derecha que ha ganado apoyo en los últimos años, ha reducido el margen para el activismo independiente. La generación que reactivó el complejo hace treinta años mira hoy a Plagwitz como un barrio consolidado. La escena más joven se desplaza hacia Eisenbahnstraße, zona multicultural y de clase trabajadora donde los alquileres todavía permiten talleres. Eisenbahnstraße aparece así como una pista para quien quiera seguir la escena creativa más joven de Leipzig.

Connewitz y la noche en los barrios antifascistas de Leipzig

Con el objetivo de entender la cultura contemporánea de Leipzig, dediqué una noche para recorrer Connewitz.

La noche del sábado, cuando llegué a Leipzig, salí solo del hotel en el que estaba hospedado en el centro histórico de la ciudad a unas calles del Marktplatz y tomé el tranvía hacia el sur. El trayecto que duró unos veinte minutos, me permitió ver cómo Leipzig se iba volviendo más silenciosa. Las calles alrededor de Conne Island estaban poco iluminadas pero no se sentían amenazantes. Cené antes en un restaurante pakistaní pequeño sobre Wolfgang-Heinze-Straße.

Conne Island está al fondo de una calle lateral. Un grafiti enorme con la palabra Antifa, pintado en una de las paredes junto al club, daba la pauta política. El cartel del sábado anunciaba Music for human people, con Gelbes Pep aus Düsseldorf, Das Kinn y Gewalt. Adentro estaba oscuro. Sonaba post-punk con texturas industriales detrás. Había entre doscientas y trescientas personas, la mayoría joven, universitaria, vestida de negro. El ruido de las conversaciones competía con las bandas. Afuera, otros jugaban básquetbol, fumaban, tomaban cerveza o seguían conversando antes de entrar.

Conne Island, en el barrio de Connewitz, al sur de Leipzig. El club abrió en 1991, en un este alemán recién reunificado marcado por violencia de extrema derecha, y se consolidó como uno de los espacios culturales con identidad antifascista más reconocibles de la ciudad. Crédito: Omar Muñoz | Impremedia

Al día siguiente, conversando con gente local, lo de la noche encontró contexto. Conne Island y Distillery son los dos espacios con más memoria alternativa en Leipzig. Conne Island nació en 1991, en un este alemán recién reunificado marcado por violencia de extrema derecha, y se consolidó como un centro cultural de identidad antifascista. Distillery, fundado en 1992 en el sótano de una antigua cervecería, mantiene un lugar propio dentro de la historia del techno en los nuevos estados federados y la cultura del club ofrece una escena que tiene mucho por descubrir hasta altas horas.

Para un viajero acostumbrado al transporte público europeo, este tipo de salida en Leipzig es perfectamente manejable. El tranvía conecta Connewitz con el centro y opera hasta tarde. Volví al hotel sin contratiempos.

Bach en una ciudad que todavía lo escucha

Al volver al centro, Leipzig cambia de escala. Frente a la Thomaskirche, donde Johann Sebastian Bach fue cantor entre 1723 y 1750, el Bach-Museum aborda la figura del compositor con un contrapunto entre la revisión minuciosa de su obra y el acercamiento a su legado con un enfoque moderno. Para cualquier viajero con interés musical, este museo debería estar entre las paradas centrales de la ciudad.

El Neues Bach-Denkmal, obra del escultor Carl Seffner inaugurada en 1908, se levanta frente a la Thomaskirche. Bach fue cantor de la iglesia entre 1723 y 1750 y está enterrado en su interior. Crédito: Omar Muñoz | Impremedia

Kerstin Wiese, directora del museo, condujo nuestra visita. El recorrido tenía manuscritos, instrumentos, cantatas y documentos administrativos del compositor como funcionario municipal: cuentas del famoso coro infantil (Thomanerchor) bajo su dirección, contratos con músicos, negociaciones de presupuesto con el ayuntamiento y otras curiosidades de esta emblemática figura.

Una sala permite aislar los instrumentos de una formación barroca y volver a escucharlos en conjunto, una experiencia poco común incluso en museos musicales grandes. En otra, una experiencia de realidad aumentada hace aparecer al compositor ante el visitante. El museo también amplía la mirada hacia la familia Bach, incluidas mujeres que la memoria musical suele dejar fuera del relato principal.

Lo que el Bach-Museum hace mejor es desmontar la figura monumental. Bach aparece como músico, padre de familia, trabajador de una institución y figura de archivo. Para un visitante que llega a Leipzig sin formación musical previa esta es una gran manera de entender la importancia que ha tenido la tradición musical en la historia de esta latitud.

La consola del órgano de la antigua Johanniskirche de Leipzig, una de las “reliquias de Bach” que conserva el Bach-Museum. El compositor inspeccionó y aprobó el instrumento en su momento. Las cortinas alrededor llevan los nombres de los registros del órgano: Violon, Octav, Cornetto, Trompet, Subbaß. Foto: Omar Muñoz. Crédito: Omar Muñoz | Impremedia

El Coro de Santo Tomás (en alemán: Thomanerchor) es un coro de niños, fundado en 1212; sigue activo con más de cien cantantes. Bach está enterrado dentro de la Thomaskirche. El Bach-Archiv, fundado en 1950, opera junto al museo. El Gewandhausorchester, la orquesta sinfónica burguesa más antigua del mundo, se fundó en 1743. También es posible visitar la casa-museo de Mendelssohn y la opera de Leipzig cuenta con reconocimiento a nivel mundial debido a su calidad. Solo con este enfoque podría armarse un itinerario rico y muy interesante que justificaría la visita a la ciudad por sí mismo.

Nikolaikirche y la memoria de 1989

A pocos minutos de la Thomaskirche, la Iglesia de San Nicolás (Nikolaikirche) introduce otra capa. En este templo se reunían las oraciones por la paz que, en 1989, alimentaron las manifestaciones de los lunes y aceleraron el final de la RDA.

Para cualquier viajero curioso, este punto importa por una razón concreta. Leipzig permite mirar la historia alemana reciente desde una ciudad que no concentra la atención internacional como Berlín. La caída del Muro tiene en Leipzig uno de sus antecedentes cívicos más decisivos, menos evidentes para el viajero que los lugares icónicos de Berlín. Es, además, una visita corta y gratuita. Vale incluirla.

Café, literatura y cocina sajona

La ruta gastronómica del centro puede empezar en Zum Arabischen Coffe Baum, reabierto tras una larga restauración y presentado por la ciudad como el café de operación continua más antiguo de Alemania. El museo en los pisos superiores cuenta tres siglos de cultura del café en Leipzig, y el restaurante en planta baja sirve cocina sajona en un comedor histórico.

Detalle del museo del café en los pisos superiores de Zum Arabischen Coffe Baum, presentado por la ciudad como el café de operación continua más antiguo de Alemania. El museo recoge tres siglos de cultura cafetera leipzigense, incluida la marca histórica DORAG. Crédito: Omar Muñoz | Impremedia

El cierre del viaje llegó en Auerbachs Keller. Antes de bajar al restaurante leí la escena de “Fausto” que Goethe situó en ese sótano. La estatua del escritor joven, en la Naschmarkt, mira hacia la Mädler-Passage. Dentro, las esculturas de Mathieu Molitor, inauguradas en 1913, anuncian el episodio literario con Mefistófeles, Fausto y los estudiantes.

Las esculturas de Mefistófeles y Fausto a la entrada de la Mädler-Passage. Obra de Mathieu Molitor inauguradas en 1913, anuncian la escena que Goethe situó en el sótano de Auerbachs Keller, restaurante en operación continua desde 1525. Foto: Omar Muñoz. Crédito: Omar Muñoz | Impremedia

Auerbachs Keller opera desde 1525 y celebró su aniversario 500 justo el año pasado. El gerente nos permitió recorrer zonas antiguas del restaurante, espacios donde la historia se notaba en las bóvedas, en los pasillos y en la teatralidad propia del lugar. Para una visita regular, el comedor subterráneo conserva bóvedas del siglo XVI y murales decimonónicos del “Fausto”, y se puede pedir mesa con anticipación.

La cena estuvo a la altura. La Rinderroulade (platillo típico que incluye una porción de ternera enrollada) llegó con col morada y dumplings de papa. La textura hacía notar la cocción larga, y el sabor profundo y bien condimentado. Entre los platos tradicionales que probé durante el viaje, fue el más memorable. Si va a Leipzig por la comida, ese es el plato a buscar.

Después llegó la Gose Regenschirm, mezcla local de Gose y Allasch. La Gose es una cerveza de alta fermentación, ligeramente ácida, con sal y cilantro. El Allasch es un licor de alcaravea que se produce en Leipzig desde 1926 y aparece en la mesa color verde claro, viscoso y frío. Este estilo de cerveza llegó a Leipzig en 1738 y para 1900 era la más bebida de la ciudad. Desapareció por completo en 1966. Volvió veinte años después cuando Lothar Goldhahn reabrió la Gosenschenke “Ohne Bedenken” en Gohlis. Hoy se sirve en más de cien lugares.

Ácida, salina, con el perfume del Allasch detrás. Si pide una cosa típica para tomar en Leipzig, pida ésta.

Al día siguiente saldríamos hacia otro destino de Sajonia. Esa noche, bajo la ciudad, comimos una receta sajona en un sótano del siglo XVI, bebimos una cerveza rescatada del olvido y leímos a Goethe en el restaurante que convirtió aquella escena en parte de la vida cotidiana de Leipzig.

Una Gose Regenschirm: cerveza Gose mezclada con Allasch, el licor de alcaravea que se produce en Leipzig desde 1926. El vaso es de Ritterguts Gose, marca que en 2024 celebró 200 años como la productora de Gose más antigua del mundo en operación continua. Crédito: Omar Muñoz | Impremedia

Leipzig en clave práctica

Para quién: viajeros con interés en música, arte contemporáneo, arquitectura industrial, gastronomía regional y memoria alemana reciente. Leipzig funciona especialmente bien para quienes ya conocen Berlín o buscan una entrada menos obvia a Sajonia.

Cómo llegar: desde Berlín hay trenes hacia Leipzig con tiempos de viaje que suelen rondar poco más de una hora, según ruta y horario. Desde Frankfurt, el trayecto ferroviario suele requerir varias horas y conviene revisar horarios actualizados antes de comprar.

Cuánto tiempo dedicar: dos días completos permiten recorrer el centro histórico, Plagwitz, el Bach-Museum, Auerbachs Keller y una salida nocturna a Connewitz. Tres días dan margen para sumar canales, Spinnerei, Eisenbahnstraße y una agenda gastronómica más pausada.

Cómo moverse: el tranvía conecta bien el centro con barrios como Connewitz y Plagwitz. Para un viajero acostumbrado al transporte público europeo, la ciudad resulta manejable incluso de noche.

Qué priorizar: Bach-Museum y Thomaskirche para la capa musical; Plagwitz y Spinnerei para entender la transformación industrial; Nikolaikirche para situar la memoria de 1989; Auerbachs Keller y la Gose Regenschirm para cerrar desde la cocina local.

Cuándo mirar hacia el agua: con la apertura del nuevo Stadthafen Leipzig prevista para junio de 2026, los canales ganan peso para viajeros de primavera y verano.

Para profundizar: Conne Island y Distillery son los dos clubes con más memoria alternativa de la ciudad. Eisenbahnstraße aparece como una zona clave para seguir la escena creativa más joven.

Más información sobre el destino, itinerarios y recomendaciones personalizadas pueden encontrarse aquí.

Sigue leyendo:

• Arajet lanza vuelos desde $1 por Black Friday y estrena segundo vuelo diario entre Newark y Santo Domingo

• Suecia lanza una convocatoria para cuidar cinco islas durante un año

• Cuál es la mejor aerolínea para volar de Nueva York a Londres en 2026