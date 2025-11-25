Arajet lanza vuelos desde $1 por Black Friday y estrena segundo vuelo diario entre Newark y Santo Domingo

Arajet activó su promoción más llamativa del año con tarifas desde $1 para viajar a República Dominicana durante Black Friday. La campaña coincide con la incorporación de un segundo vuelo diario entre Newark (EWR) y Santo Domingo (SDQ), una decisión sustentada en el comportamiento sostenido de la ruta desde su debut en junio, cuando comenzó a operar con niveles de ocupación superiores al 85%.

Las tarifas promocionales están dirigidas a quienes buscan asegurar viajes de invierno o planear vacaciones de primavera con anticipación. La disponibilidad es limitada y puede variar según fecha y destino, con venta directa a través de Arajet.com.

Nueva York se consolida como mercado prioritario

La nueva frecuencia añade una salida nocturna que amplía la flexibilidad para los viajeros del área triestatal. La comunidad dominicana en Nueva York y Nueva Jersey ha sido un componente decisivo en el desempeño de esta ruta y en la expansión de la aerolínea en Estados Unidos.

Arajet cerrará el año con operaciones recientes en Boston, Chicago, Miami, Orlando y San Juan. La compañía ya supera 1.5 millones de pasajeros y ocupa el tercer lugar entre las aerolíneas más voladas en República Dominicana.

“Un puente para que las familias se reúnan”

Víctor Pacheco Méndez, fundador y CEO de Arajet, subraya el papel que juega la conexión Newark–Santo Domingo en esta temporada.

“Estamos comprometidos con ofrecer un servicio seguro donde los pasajeros reciban el mayor valor por su dinero. Nueva York es un mercado clave tanto para los dominicanos como para el turismo, especialmente en esta época del año cuando las familias desean reunirse y celebrar juntas las fiestas navideñas”.

Una ruta con significado cultural para la región

El vuelo inaugural hacia Newark, realizado en junio, contó con la presencia del ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado. Durante la llegada, la tripulación izó las banderas dominicana y de Nueva Jersey desde la cabina, un gesto que marcó el carácter comunitario de esta nueva conexión.

El ministro de Turismo de República Dominicana y el CEO de Arajet participan en el vuelo inaugural entre Santo Domingo y Newark, acompañados por pasajeros que viajaron en la primera operación de la ruta. Foto: Arajet. Crédito: Cortesía

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey valoró la ruta como un punto de cohesión para la diáspora dominicana. Kevin O’Toole, presidente del organismo, señaló que el servicio fortalece vínculos culturales y aporta beneficios económicos a ambos territorios.

Expansión con flota moderna

Arajet opera una flota de Boeing 737 MAX 8 y mantiene una red de 28 destinos en 17 países. La aerolínea ya superó los dos millones de pasajeros transportados desde 2022, con un modelo de tarifas accesibles y servicio enfocado en la experiencia del usuario.

