Líderes de la Gran Manzana exigen más impuestos para los ricos para cerrar el déficit presupuestario: la gobernadora dice ¡no!

Históricamente la Gran Manzana como epicentro financiero, turístico y económico a nivel global, ha provisto ingresos tributarios al Estado de Nueva York que ascienden a billones de dólares.

Actualmente la Ciudad de Nueva York aporta el 55.6% de los ingresos estatales, pero recibe solo el 41.7% a cambio. Entre 2010 y 2024, la economía local creció más del doble, expandiéndose un 110%, en comparación con un crecimiento del 68% en el resto del estado.

En el contexto actual, en el cual la administración municipal enfrenta un déficit presupuestario de 5,400 millones de dólares que compromete la financiación de programas sociales, el alcalde Zohran Kwame Mamdani y la presidenta del Concejo, Julie Menin, manifestaron este martes una postura conjunta para exhortar al gobierno y a la legislatura estatal a intervenir en la resolución de dicha brecha financiera.

El llamado de ambos líderes, quienes no se han mostrado alineados en muchos puntos este año, fue claro: que se revisen ciertos esquemas tributarios que implica cargar más impuestos a los ricos, para que se asigne a la ciudad de Nueva York “la parte justa de la financiación que le corresponde”.

Por su parte en entrevista con la publicación Politico, Jen Goodman, portavoz del gobierno estatal sugirió que la mandataria estatal ya ha hecho lo suficiente para ayudar a la Ciudad a equilibrar sus cuentas, citando una inyección de 1,500 millones de dólares en ayuda directa, un aumento en la financiación para el cuidado infantil y el compromiso de implementar este año un impuesto sobre los pied-à-terre (segundas residencias) de alto valor.

En efecto, la gobernadora Kathy Hochul este mismo día, ante medios locales dejó claro que no hará ninguna revisión que pase por aumentar los impuestos a los neoyorquinos.

“Eso no va a pasar. Creo que está clarísimo que ya los hemos ayudado, y quise hacerlo con suficiente anticipación para que tuvieran claridad sobre los recursos con los que podían contar del estado”, añadió.

“Merecemos más”

Los líderes neoyorquinos exigieron aumentar significativamente los ingresos de la ciudad en el presupuesto estatal, esto incluye reducir el crédito del Impuesto a las Entidades de Transferencia (PTET) de la ciudad de Nueva York para generar casi mil millones de dólares.

El alcalde y la presidenta municipal expresaron su apoyo conjunto a la reducción al 75% de este crédito fiscal de la ciudad de Nueva York.

“Si realmente queremos devolver a nuestra ciudad a una situación financiera sólida, no podemos depender de soluciones a corto plazo. Por eso, hacemos un llamado a Albany para que redefina su relación fiscal histórica con la Ciudad y modifique el PTET. Hoy en día, este sirve como un recorte de impuestos para los ricos, una reducción garantizaría que los más acaudalados paguen la parte que les corresponde”, sostuvo Mamdani.

El PTET de la ciudad de Nueva York permite a las empresas de transferencia (pass-through entities) recuperar esta deducibilidad perdida mediante el pago de un impuesto comercial, el cual es reembolsado al 100% a los propietarios de las empresas.

La propuesta puntual del gobernante de la Gran Manzana es que el estado podría permitir que la municipalidad reduzca este reembolso al 75%, para generar casi mil millones de dólares en ingresos adicionales.

Más del 95% de los créditos PTET se destinan a personas que perciben ingresos superiores a 1 millón de dólares anuales. Más del 80% beneficia a quienes ganan más de 5 millones de dólares al año.

“Vamos a esperar”

Mientras los legisladores estatales continúan negociando con la gobernadora Kathy Hochul el presupuesto del año fiscal 2026- 2027, el alcalde y la líder de la cámara municipal acordaron aprobar una prórroga hasta el 12 de mayo para el plan de gastos e inversiones del mismo periodo fiscal, a fin de garantizar que se puedan incorporar las decisiones presupuestarias finales del estado.

“El alcalde Mamdani y yo estamos alineados en la identificación de ahorros reales, el mantenimiento de los servicios de los que dependen los neoyorquinos y la clara afirmación de que la ciudad merece recibir la parte que le corresponde de Albany, para así poder seguir invirtiendo en nuestras comunidades. Continuaremos con esta alianza para elaborar un presupuesto equilibrado y fiscalmente responsable”, ponderó Julie Menin.

Ambos funcionarios destacaron la importancia de trabajar juntos para alcanzar acuerdos sobre ahorros dentro del presupuesto de la Ciudad, anunciando su apoyo conjunto a la reestructuración de los pasivos pensionales no financiados, así como a la flexibilización del mandato sobre el tamaño de las clases, medidas que ahorrarían más de mil millones de dólares.

Se aclara que ningún jubilado perdería un solo dólar en beneficios de pensión, ya que estos están protegidos constitucionalmente por la Constitución del Estado de Nueva York.

Asimismo, se descarta la posibilidad en principio de aumentar el impuesto a la propiedad.