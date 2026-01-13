Gobernadora Hochul le apunta al costo de vida, la asequibilidad y protección de inmigrantes

Los neoyorquinos sufren a diario por la falta de asequibilidad alrededor del estado y los elevados costos que representa vivir en ciudades como la Gran Manzana. Y la gobernadora, Kathy Hochul, está decidida a luchar para que Nueva York sea un lugar donde se pueda vivir dignamente y el costo de vida no ahorque más a la gente. También un sitio donde los inmigrantes se sientan a salvo.

Al menos ese fue el enfoque que la mandataria estatal, quien este año busca la reelección en el cargo, manifestó este martes durante el discurso sobre “el estado del Estado” que ofreció desde Albany y al que llamó “su familia, su futuro, mi lucha”.

Dentro de la larga lista de propuestas presentadas en su discurso, Hochul dejó ver que la gran prioridad de su administración será el costo de vida, al igual que la seguridad, reafirmando que está alineada con la agenda de gobierno que pretende impulsar el recién posesionado alcalde, Zohran Mamdani.

“Lo he dicho desde el principio: Su familia es mi lucha. Y en este momento, cuando el futuro parece prometedor, pero bajo una amenaza real: su futuro también es mi lucha. Y lucho todos los días para que la vida sea más asequible, para mantener a la gente segura y para ampliar las oportunidades, no para reducirlas”, dijo la gobernadora demócrata en el que fue su quinto discurso sobre el estado el Estado.

“Mi discurso sobre el estado del Estado de 2026 presenta un plan claro y viable para afrontar los desafíos que enfrentan las familias hoy en día, al tiempo que prepara a Nueva York para el futuro”, agregó Hochul, quien anunció inversiones para combatir el alto costo de vida, la ampliación de servicios de cuidado infantil, aumentando la financiación en $1,700 millones de dólares, medidas contra el fraude para reducir las tarifas de seguros para conductores y un freno a las ganancias excesivas de las compañías de seguros de vivienda.

En su discurso, la mandataria también aseguró que luchará para proteger a los neoyorquinos del aumento de los costos de los servicios públicos, seguirá impulsando acciones para combatir las armas de fuego de fabricación ilegal, al igual que el acceso a la atención médica de todos.

En cuanto a vivienda, una de las grandes crisis que enfrentan quienes viven en la Gran Manzana, la Gobernadora mencionó el lanzamiento del proyecto “Que construyan”, que busca promover reformas para construir viviendas y nuevos proyectos de infraestructura más rápido y a menor costo.

Hochul destacó igualmente la inversión de $50 millones para rediseñar la estación de Jamaica, la expansión del metro de la Segunda Avenida, planes a favor de la salud mental juvenil, protección de los niños en internet, protección del medio ambiente y la promoción de igualdad de oportunidades.

Dentro de las más de 200 iniciativas para que la vida sea más asequible y segura en Nueva York, la líder demócrata se refirió además a planes para fortalecer los servicios para los neoyorquinos con necesidades de salud mental, veteranos y personas con discapacidades. También la educación con planes para mejorar los resultados en matemáticas y lectura, formar a nuevos docentes, préstamos estudiantiles y fortalecer y estabilizar los sistemas de salud, ampliando la cobertura y reduciendo el costo de la atención médica.

Otras de las propuestas son ayudar a los neoyorquinos necesitados con inversiones adicionales en el Programa de Prevención del Hambre y Asistencia Nutricional (HPNAP) del Departamento de Salud (DOH), eliminar los impuestos estatales sobre las propinas y congelar la matrícula para los estudiantes de SUNY y CUNY por séptimo año consecutivo.

“Demasiadas familias siguen enfrentando dificultades económicas. El costo de vida es alto. El ritmo de los cambios es incesante. Y las decisiones que se toman mucho más allá de nuestras fronteras influyen cada vez más en la vida cotidiana aquí en casa”, dijo la mandataria, quien insistió en sus promesas. “Pero ante esta amenaza real: su futuro es mi prioridad”.

La Gobernadora de Nueva York también se refirió a la administración del presidente Trump, quien ha amenazado al Estado con millonarios recortes de fondos federales que pondrían en aprieto muchos programas.

“Este momento presenta amenazas reales de Donald Trump y sus cómplices en el Congreso. Todo es parte de una agenda que solo hace que nuestras vidas sean más difíciles. Pero esto es lo que pasa con los neoyorquinos: no nos rendimos, nos levantamos”, dijo la mandataria, quien calificó al presidente del país como “un aspirante a rey”.

Hochul criticó también el accionar de autoridades federales contra inmigrantes en el estado y dijo que ante “la escalada sin precedentes de la aplicación agresiva” de las leyes federales de inmigración, que vulneran los derechos constitucionales, buscará proteger a las comunidades en todo el estado y garantizar la rendición de cuentas de agentes como los de ICE impulsando una legislación que brinde a los neoyorquinos una vía para denunciar y buscar justicia cuando se violen sus derechos. La propuesta autoriza a presentar demandas civiles a nivel estatal contra funcionarios federales que violen los derechos constitucionales de los neoyorquinos.

Asimismo, Hochul mencionó que la actual administración federal ha revertido protecciones básicas afectando la seguridad pública, las comunidades escolares, el acceso a la atención médica y la confianza en instituciones fundamentales, ya que violan protocolos que protegen lugares como escuelas, por lo que también propondrá una legislación para garantizar que los lugares sensibles estén protegidos de la aplicación de las leyes de inmigración civil sin una orden judicial.

La gobernadora Hochul en el discurso del estado del Estado. Foto Flickr Gobernadora de NY

“Nueva York se enfrenta a grandes dificultades como consecuencia de las acciones imprudentes de los republicanos de Washington”, declaró la gobernadora Hochul. “Ya sea protegiendo a los neoyorquinos de las escaladas sin precedentes en la aplicación de las leyes federales de inmigración, garantizando que las familias tengan acceso a la atención médica o apoyando a las pequeñas empresas que sufren las consecuencias de los aranceles de Trump, seguiré defendiendo a los neoyorquinos pase lo que pase a nivel federal”.

El discurso de Hochul caló bien en diferentes sectores neoyorquinos y organizaciones. Tras agradecer las iniciativas que la mandataria mencionó para luchar contra el alto costo de vida y proteger a comunidades vulnerables, como los inmigrante, pidieron que no se quede solo en palabras y se pase a la acción.

“Celebramos la declaración de la gobernadora Hochul de que prohibiría que los recursos estatales se utilicen para colaborar en redadas de inmigración federales. Seamos claros: la ley Nueva York para Todos es la única legislación sobre la mesa que lograría esto en esta sesión”, dijo Natalia Aristizabal, subdirectora de Make the Road New York, quien urgió a Albany a aprobar urgentemente piezas de ley vitales como esa.

“Los asesinatos de Renee Good, Keith Porter y todos los inmigrantes que han perdido la vida a manos de agentes del ICE son la trágica pero previsible consecuencia de una agencia federal sin ley que opera con impunidad. Y, sin embargo, hoy en el estado de Nueva York no hay nada que impida que las agencias utilicen recursos públicos para colaborar con las fuerzas del orden federales”.

La Ley Nueva York para Todos establecería límites claros e invalidaría más de una docena de acuerdos llamados “287g” entre las localidades y la administración Trump, que otorgan a las fuerzas del orden locales la facultad de actuar como agentes de inmigración.

Rob Solano, cofundador y director ejecutivo de la organización Churches United for Fair Housing, agradeció que la Gobernadora reconozca que la vida en Nueva York “es demasiado cara y los costos de la vivienda suelen ser el centro de la crisis”, y pidió que trabaje para lograr que los presupuestos de las familias alcancen.

“Agradecemos las medidas concretas para proteger a los inquilinos, incluida la ampliación de SCRIE y DRIE para que más personas mayores y personas con discapacidades puedan permanecer en sus hogares, y el fortalecimiento de las sanciones contra el acoso por parte de los propietarios”, dijo el activista.

“Pero los esfuerzos de preservación deben ir acompañados de salvaguardas claras y aplicables. Los neoyorquinos también necesitan alivio inmediato, no soluciones graduales. Se requiere un compromiso serio para aumentar la oferta de viviendas asequibles de forma profunda y permanente”, agregó.

Julie Menin, presidenta del Concejo Municipal, definió la presentación de la Gobernadora como “una agenda clara” para abordar los desafíos que enfrentan los neoyorquinos en su vida cotidiana como el costo del cuidado infantil, la escasez de viviendas asequibles, el aumento de las facturas de servicios públicos y la necesidad de seguridad y se mostró optimista.

“Agradezco la colaboración de la gobernadora y su compromiso continuo con la Ciudad de Nueva York. Este es un momento en el que necesitamos soluciones integrales y colaboración en todos los niveles de gobierno”, dijo la líder neoyorquina.

“El Concejo espera trabajar con la gobernadora y nuestros líderes en Albany para implementar el cuidado infantil universal en los cinco condados, reducir los costos para los neoyorquinos y combatir con firmeza la creciente ola de antisemitismo y odio”, advirtió Menin. “También quiero agradecer a la gobernadora Hochul por llamar la atención sobre la detención de un empleado del Consejo Municipal por parte del ICE”.

La organización Legal Aid instó a la Gobernadora Hochul a que lidere acciones concretas para que Albany apruebe piezas legislativas que blinden a Nueva York de las amenazas provenientes de Washington y otros desafíos que enfrenta el estado.

“Albany debe actuar con decisión en esta sesión legislativa para proteger el bienestar de los neoyorquinos vulnerables”, dijo la organización.

“Este trabajo comienza por garantizar que los casi mil millones de dólares en fondos estatales asignados para apoyar la histórica ley “Raise the Age” de Nueva York, fondos que aún no se han utilizado, estén disponibles para las localidades”.

“En materia de inmigración, mientras la administración Trump impulsa políticas perjudiciales contra las comunidades inmigrantes, Nueva York debe responder. La Ley Nueva York para Todos debe ser aprobada y promulgada para limitar la participación estatal y local en la aplicación de las leyes federales de inmigración y proteger los derechos de los inmigrantes”, concluyeron.