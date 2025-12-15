Julie Menin como presidenta del Concejo de NYC se conectaría con la agenda de bajar el costo de la vida a los neoyorquinos

Si todo transcurre como esta planteado en el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York y la concejal del Upper East Side, Julie Menin, obtiene la mayoría para convertirse el próximo 7 de enero en la presidenta del organismo legislativo local, la Gran Manzana abriría 2026 con un hito sin precedentes: tendría un alcalde de origen musulmán y una judía como líder de la cámara.

Menin, una demócrata moderada, con trayectoria como funcionaria municipal y legisladora, tiene por ahora todas las “cuerdas amarradas” para sustituir a la presidenta saliente, Adrienne Adams. Es decir, tiene los votos suficientes para asumir la segunda posición más relevante en el poder municipal, para liderar la supervisión y el control de la gestión del alcalde, la elaboración de nuevas leyes que normen la vida de los neoyorquinos y ser un contrapeso en la forma cómo el nuevo mandatario municipal decida invertir el dinero de los contribuyentes.

En líneas generales, la concejal de Manhattan ha anunciado que está de acuerdo con la agenda de asequibilidad de Zohram Mamdani, que incluye pelear para reducir la renta habitacional, garantizar el cuidado infantil universal, el cierre de Rikers Island y tener conversaciones sobre cómo se puede lograr que el sistema de autobuses sean gratuitos, uno de los puntos clave de la campaña del alcalde electo.

Aunque Menin y Mamdani se encuentran en canchas distintas, dentro del espectro ideológico demócrata, la eventual presidenta del Concejo asegura que está preparada para trabajar de forma “armónica y concertada” para lograr el objetivo de convertir a la Gran Manzana, en un sitio en donde la clase trabajadora pueda prosperar y no seguir huyendo por los altos precios.

En los hechos, esta concejal que actualmente preside el Comité de Protección del Consumidor y Trabajador, formó parte del grupo de demócratas alejados del ala progresista, que no apoyó la opción de Mamdani a la Alcaldía.

Sin embargo, hoy cuando acaricia convertirse en la máxima líder del cuerpo legislativo de la ciudad más poblada y diversa del país, anuncia que al subir a esta posición de control municipal, tendrá como única agenda el bienestar de los neoyorquinos, con el respaldo de una gran coalición de concejales de los cinco condados con diferentes posiciones: demócratas moderados y progresistas, pero también republicanos.

“Estamos listos para colaborar con toda estrategia que haga a Nueva York más asequible mediante el cuidado infantil universal, la reducción de los costos del alquiler y la atención médica. Debemos garantizar que nuestras familias puedan hacer más que simplemente sobrevivir”, validó recientemente la legisladora en un foro en organizado por el Centro de Leyes de Nueva York y la Comisión Ciudadana de Presupuesto, en donde se explayó en explicar cómo concibe estar a la cabeza de la Cámara.

Cuidado infantil como prioridad

Menin ha sido una de las artífices de legislaciones aprobadas en los últimos cuatro años para dar forma legal y regulatoria a su ambición de que el cuidado infantil en la ciudad de Nueva York sea universal.

Aunque reconoce que hay mucho todavía por recorrer para lograr este objetivo.

Recordó que como concejal impulsó la creación de una junta asesora para realizar estudios sobre el cuidado infantil, además patrocinó una ley que exige a la Ciudad que elabore una guía para los propietarios de bienes inmuebles, sobre los requisitos de las instalaciones para estos programas y otra legislación que norma las subvenciones a quienes ofrezcan este tipo de servicios.

“A pesar de los avances legislativos, lo que funciona actualmente está muy lejos de ser universal. Y eso es frustrante. Enfrentamos muchos problemas para implementar estas leyes, pero es tiempo que avancemos. Se ha argumentado que se trata de problemas financieros, pero con orden fiscal y racionalidad presupuestaria, este plan se puede financiar y lo vamos a empujar”, refirió.

La concejal Menin sería la primera mujer judía en liderar la cámara legislativa de la Ciudad de Nueva York precisamente cuando el primer musulmán en la historia ocupe la alcaldía. (Foto: William Alatriste – NYC Council Office)

Una visión proactiva

En este foro académico, quien se prepara para liderar el Concejo, asegura que su presidencia se centrará en una supervisión más estricta y una agenda legislativa más proactiva, en particular en materia de vivienda y asequibilidad.

Como parte de los concejales demócratas que aprobaron la estrategia ‘Ciudad del Sí’ que abrió la puerta a cambios en las reglas de zonificación municipal para construir viviendas, en donde hasta ahora las legislaciones locales no lo permitían, Menin remarca que desde la gran coalición de “otro nivel” que liderará en el Concejo, se podrían dar pasos para cumplir con la meta de adicionar miles de viviendas asequibles. Pero como ella lo define de una forma mucho más “agresiva”.

“Creo que el Concejo ha sido demasiado reactivo en los últimos años. Por ejemplo, realmente no hemos presentado nuestra propia visión proactiva, sobre cómo vamos a construir más viviendas asequibles”, aseguró.

Menin tiene como plan promover un inventario de terrenos públicos y edificios infrautilizados en cada rincón de los cinco condados , para identificar posibles espacios para nuevas viviendas, haciendo referencia a espacios específicos como Governor Islands, que aunque ya está bajo el control municipal tiene restricciones legales para edificar espacios residenciales permanentes.

“Ese un un ejemplo fenomenal de un sitio en donde podríamos adicionar más viviendas”, acotó.

Hospitales y seguros en la mira

Menin fue la promotora de la Ley de Responsabilidad de Salud y Protección al Paciente, la cual creó la primera Oficina de Responsabilidad de Salud en el país, que busca hacer más transparente los precios reales de los procedimientos hospitalarios.

“Si vamos a hablar de asequibilidad, debemos incluir en la ecuación los costos de las viviendas, del cuidado infantil y también pensar en lo que significa que cualquiera de nosotros tenga una emergencia y termine en un hospital. Es inaceptable que el precio de los hospitales y los seguros en Nueva York sean los más altos de todo el país”, subrayó.

Asimismo, sostiene que los aumentos de costos tanto en hospitales como en seguros, han sido abusivos. Y que la transparencia es condición esencial para lograr un sistema de salud más justo y accesible para trabajadores, jubilados y las familias neoyorquinas.

“Tenemos la autoridad legal y el poder para enfrentar a las corporaciones para lograr sinceración de precios y lograr regular los abusos. Esta es de acuerdo a mi visión, un punto vital para construir una ciudad de Nueva York más asequible”, aseveró.

Julie Menin apuesta al cuidado infantil universal y pone en cintura a las corporaciones hospitalarias y aseguradoras. (Foto: Emil Cohen- NYC Council Office)

Autobuses gratis, pero…

Como representante legislativa local del Upper East Side, uno de los vecindarios del país en donde opera la mayor concentración de líneas de autobuses, en una primera mirada, le dice sí a la idea de garantizar un servicio gratuito, pero se enfoca mucho más en la eficiencia del servicio.

“Es una conversación que debemos tener. Por su puesto que sería formidable contar con autobuses gratuitos, pero también rápidos y eficientes. Eso pasa por pasos concertados con los legisladores estatales y la gobernadora”, subrayó.

En cuanto a otra de las asignaturas complicadas que tendrá la nueva Administración municipal como es el accidentado plan para cerrar la cárcel de Rikers Island, en Queens, Menin remarca su intención de apurar cualquier proceso, que implique terminar con esa instalación, que por mandato legal debería ser clausurada y convertida en cuadro centros pequeños en 2027. Aunque reconoce que por los retrasos en el cronograma, todo indica que será imposible cumplir con ese objetivo.

“Es vergonzoso e inaceptable este retraso. Yo apoyo tajantemente la idea de cerrar este lugar”, aseveró pero está consciente de que la fecha prometida para meter el candado a la prisión no se va a poder cumplir.

Así van los votos: