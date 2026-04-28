Restos de aviador de la II Guerra Mundial regresan a Nueva York tras más de 80 años de su fallecimiento

Más de 8 décadas después de su muerte en combate, los restos de un aviador estadounidense finalmente regresaron a casa, cerrando un capítulo de incertidumbre que marcó a generaciones de una familia en Nueva York.

NBC New York dio seguimiento a la emotiva repatriación de Nicholas Governale, caído durante la II Guerra Mundial, un acto que no solo representa justicia histórica, sino también un momento profundamente humano que conecta pasado y presente.

El regreso de Governale, originario de Brooklyn, tuvo lugar en el aeropuerto LaGuardia, donde familiares de distintas generaciones se reunieron para recibir el féretro cubierto con la bandera estadounidense. Para muchos, era la primera vez que podían rendir homenaje a un hombre cuya historia conocían solo a través de relatos y fotografías familiares.

“Todo se siente como un sueño”, expresó Edward Veneziano, sobrino del aviador, reflejando la mezcla de asombro y emoción que invadió a los presentes. Durante décadas, la figura de “Uncle Nick” estuvo viva en el hogar familiar, aunque su destino permanecía incierto. “Siempre había una foto suya y nos lo presentaban como si estuviera con nosotros”, recordó Carl Veneziano, otro de sus sobrinos.

Un misterio que duró décadas

Nicholas Governale sirvió en el 69º Escuadrón de Bombardeo durante la II Guerra Mundial. En julio de 1943, viajaba a bordo de un bombardero B-25C Mitchell cuando la aeronave se estrelló en el océano cerca de las Islas Salomón, en el Pacífico Sur. A pesar de los esfuerzos de búsqueda realizados en ese momento, nunca se encontró rastro del avión ni de su tripulación.

Durante años, fue catalogado como desaparecido en acción, dejando a su familia con una pregunta sin respuesta. La incertidumbre se convirtió en una carga emocional transmitida de generación en generación. “Esto siempre fue un interrogante en la familia”, explicó Edward.

La situación no era única. Miles de soldados estadounidenses desaparecidos en combate durante la II Guerra Mundial quedaron sin identificar durante décadas, lo que ha impulsado esfuerzos científicos y humanitarios para devolverles nombre y lugar de descanso.

La ciencia y la perseverancia cambiaron la historia

El punto de inflexión llegó en el año 2000, cuando Anthony Veneziano, otro miembro de la familia, decidió explorar las nuevas posibilidades que ofrecía la tecnología de ADN para identificar restos humanos. Junto con su madre, proporcionaron muestras genéticas con la esperanza de que algún día pudieran obtener respuestas.

“Le dije a mi mamá: ‘Nunca se sabe, aunque haya pasado tanto tiempo'”, recordó Anthony. Esa decisión, aparentemente simple, se convertiría en clave décadas después.

En mayo de 2025, esa esperanza finalmente se materializó. Un equipo de la organización sin fines de lucro Project Recovery logró localizar el lugar del accidente utilizando tecnología avanzada de exploración submarina y análisis histórico. Posteriormente, mediante pruebas dentales y de ADN, se confirmó la identidad de Governale.

El hallazgo fue anunciado oficialmente meses después, marcando el final de una búsqueda que se extendió por más de 80 años. “Cuando nos dijeron que lo habían encontrado, estábamos en shock”, confesó Anthony.

La llegada de los restos a Nueva York fue un momento solemne y profundamente emotivo. En la Terminal B de LaGuardia, los familiares fueron escoltados hasta la puerta de llegada, donde rindieron homenaje militar al féretro mientras era trasladado.

El silencio, los gestos de respeto y las lágrimas reflejaron el peso histórico y emocional del momento. Para la familia, no solo se trataba de recuperar a un ser querido, sino de cerrar una herida abierta durante generaciones.

“Es un milagro que esto esté pasando. Ahora tenemos a nuestro tío con nosotros, tenemos un lugar donde ir a rezar y recordarlo”, expresó Carl.

Sin embargo, el momento también estuvo marcado por la nostalgia. Muchos de los familiares que dedicaron su vida a buscar respuestas no vivieron para presenciar este desenlace. “Sus deseos finalmente se van a cumplir, algo que nunca pensamos que sucedería”, añadió Edward.

Honrar a quienes nunca regresaron

El caso de Governale pone de relieve la importancia de los esfuerzos continuos para identificar y repatriar a los soldados desaparecidos en combate. Organizaciones como Project Recovery trabajan bajo el lema “No dejar a nadie atrás”, combinando tecnología, historia y compromiso humano para resolver casos que parecían imposibles.

En los últimos años, los avances en análisis de ADN y técnicas de exploración han permitido identificar a numerosos militares que permanecían desaparecidos durante conflictos del siglo XX. Cada identificación no solo representa un logro científico, sino también un acto de reparación para las familias.

Governale será enterrado con honores militares en Queens, donde descansará junto a otros miembros de su familia. Su historia, sin embargo, trasciende el ámbito personal y se convierte en un recordatorio colectivo.

“Con el paso del tiempo, es fácil olvidar a estos veteranos que dieron su vida por el país”, reflexionó Edward. “Es importante recordarlos, y eso es lo que estamos haciendo”.

Más de 80 años después de su desaparición, Nicholas Governale finalmente ha regresado a casa. Su historia cierra un ciclo de dolor e incertidumbre, pero también abre una puerta a la memoria, el reconocimiento y la justicia histórica para quienes nunca dejaron de esperar.

Sigue leyendo:

* EE.UU. acusa a China de tergiversar documentos históricos para aislar a Taiwán

* Como de película: Anciana de 96 años escapa en taxi antes de ser enjuiciada por haber sido secretaria en campo nazi

* Veterano de guerra estadounidense se reencuentra 70 años después con 3 niños a los que rescató de los nazis en la II Guerra Mundial