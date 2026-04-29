115 años de cárcel para latino por muerte de policía: balacera tras parada de tráfico en Nueva York

Guy Rivera fue sentenciado a una pena de entre 115 años y cadena perpetua por dispararle mortalmente al detective de NYPD Jonathan Diller durante una parada de tráfico en 2024 en Queens.

El 1 de abril el acusado de 36 años fue declarado culpable de homicidio agravado, junto con posesión criminal de un arma. Pero en el polémico veredicto el jurado lo declaró “no culpable” de asesinato, el cargo más grave. A diferencia del cargo de homicidio, el asesinato requiere la intención de causar a la víctima una lesión grave que, posteriormente, resulte en su muerte.

Rivera También fue declarado culpable de intento de homicidio por herir al sargento de NYPD Sasha Rosen, quien se encontraba con Diller en el tiroteo ocurrido el 25 de marzo de 2024 en Far Rockaway. El lunes fue sentenciado a una pena de entre 40 años y cadena perpetua por el intento de homicidio, y a entre 25 años y cadena perpetua por cada uno de los otros tres cargos. Todas las penas se cumplirán de forma consecutiva. La fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, declaró que Rivera no será elegible para la libertad condicional hasta que haya cumplido 115 años de condena.

“Su sentencia, para mí, quedó determinada en el momento en que usted apretó ese gatillo”, afirmó el juez del Tribunal Supremo de Queens, Michael Aloise. “Me tomó cinco minutos calcular estas cifras… A usted le tomará toda una vida calcular el dolor que les ha causado”. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, Rivera respondió: “No, su Señoría”.

El abogado de Rivera declaró que planea apelar la sentencia. “Las resoluciones del tribunal -que impidieron al jurado considerar pruebas importantes y cargos menores incluidos que estaban respaldados por el expediente (tales como homicidio imprudente y homicidio por negligencia criminal)- comprometieron la integridad del veredicto del jurado. Igualmente importante resulta el hecho de que el tribunal declarara haber tomado ya una decisión sobre la sentencia mucho antes de que se celebrara el juicio; esto revela el sesgo y la ardua batalla que la defensa tuvo que librar a lo largo de este caso”, señaló Jamal Johnson, abogado a cargo del Grupo de Trabajo de Defensa en Casos de Homicidio de la Sociedad de Asistencia Legal (Legal Aid Society).

Durante la audiencia de sentencia, el juez escuchó testimonios de parientes de Diller. “Mientras su viuda hablaba sobre su inimaginable pérdida, se pudo oír a varios agentes de policía presentes en la sala llorando con la cabeza entre las manos”, describió CBS News. “El duelo no es un momento aislado; me persigue a todas partes”, dijo Stephanie Diller. “Sus acciones no tienen remedio. Usted nos ha impuesto a mi hijo y a mí una cadena perpetua”.

“Este acusado ignoró repetidas órdenes legítimas y utilizó un arma de fuego ilegal para matar a un dedicado oficial de policía e intentar asesinar a un sargento de NYPD. Jonathan Diller representaba lo mejor de las fuerzas del orden: valentía, compromiso y servicio a la comunidad. Era padre, esposo e hijo. También era un miembro entregado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York que se ponía el uniforme cada día para proteger nuestra ciudad. El vacío dejado por su pérdida insensata a manos de este acusado es inconmensurable. La sentencia dictada (…) no borra la tragedia del 25 de marzo de 2024, pero garantiza que este acusado nunca volverá a estar en libertad para aterrorizar las calles de la Ciudad de Nueva York”, declaró la fiscal Katz en un comunicado.

Diller, oficial de la policía de Nueva York que murió baleado a los 31 años durante una simple parada de tráfico en Queens, fue promovido a Detective el Sábado Santo de 2024 durante su funeral en Massapequa, Long Island (NY).

La muerte de Diller reavivó las críticas al sistema judicial de Nueva York y al parecer por esa razón a la gobernadora demócrata Kathy Hochul se le pidió retirarse cuando acudió al funeral. En cambio el entonces polémico ex mandatario republicano Donald Trump sí fue bien recibido.