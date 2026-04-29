Cómo ajustar la temperatura del refrigerador y reducir el consumo de electricidad en casa

El consumo de energía en los hogares de Estados Unidos está fuertemente influenciado por el uso de electrodomésticos, y entre todos ellos, el refrigerador ocupa un lugar central. A diferencia de otros aparatos, este funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que lo convierte en uno de los principales responsables del gasto eléctrico mensual.

Aunque muchas personas no lo consideran, la forma en que se ajusta y utiliza el refrigerador puede marcar una diferencia significativa en la factura eléctrica. Desde la temperatura interna hasta su ubicación en la cocina, pequeños cambios pueden traducirse en un ahorro importante sin sacrificar la conservación de los alimentos.

La temperatura ideal para ahorrar energía

Uno de los factores más determinantes en el consumo energético del refrigerador es la temperatura configurada. Ajustarla correctamente no solo ayuda a mantener los alimentos en buen estado, sino que también evita un uso excesivo de electricidad.

Los especialistas recomiendan que el compartimento principal del refrigerador se mantenga entre 4 y 6°C (39 a 43°F). En el caso del congelador, la temperatura ideal es de -17°C (aproximadamente 0°F). Estos niveles permiten conservar los alimentos de manera segura sin exigir un esfuerzo innecesario al compresor.

Configurar el termostato por debajo de estos valores no ofrece beneficios adicionales en la conservación de los productos. Por el contrario, obliga al electrodoméstico a trabajar más intensamente, lo que incrementa el consumo energético y puede reducir la vida útil del aparato.

El impacto de la escarcha en el consumo eléctrico

La acumulación de hielo o escarcha dentro del refrigerador es otro factor que puede disparar el gasto de electricidad. Este problema es especialmente común en modelos que no cuentan con tecnología “no frost”.

Cuando se forman capas de hielo en las paredes internas, el aparato pierde eficiencia. El compresor debe trabajar más para mantener la temperatura adecuada, lo que puede aumentar el consumo energético hasta en un 30%.

Para evitar este problema, se recomienda descongelar el refrigerador de forma periódica y revisar que no se acumulen placas de hielo. En caso de adquirir un nuevo equipo, optar por modelos con sistema “no frost” puede ser una inversión inteligente a largo plazo, ya que previenen este tipo de inconvenientes y mantienen un rendimiento más estable.

Darle mantenimiento de forma regular a tu refrigerador te ahorrará muchos dólares. (Foto: Shutterstock)

Dónde colocar el refrigerador para optimizar su rendimiento

La ubicación del refrigerador dentro del hogar también juega un papel clave en su eficiencia energética. Colocarlo en un lugar inadecuado puede obligarlo a trabajar más para mantener la temperatura interna.

Lo ideal es situarlo en un espacio fresco, ventilado y alejado de fuentes de calor como hornos, estufas o radiadores. Asimismo, es importante evitar la exposición directa a la luz solar, ya que esto eleva la temperatura externa del aparato y aumenta su demanda de energía.

Otro aspecto fundamental es dejar un espacio de al menos 10 centímetros entre la parte trasera del refrigerador y la pared. Esto permite una correcta circulación del aire y facilita la disipación del calor generado por el condensador, lo que mejora el rendimiento general del sistema.

El mantenimiento, clave para reducir el gasto

El mantenimiento regular del refrigerador es esencial para garantizar su eficiencia y evitar un consumo excesivo de energía.

Uno de los puntos más importantes a revisar son las juntas de la puerta. Si las gomas están deterioradas o no sellan correctamente, permiten la entrada de aire caliente. Esto provoca que el compresor tenga que trabajar más para mantener la temperatura interna, lo que incrementa el gasto eléctrico. Sustituir las juntas en mal estado es una medida sencilla que puede generar ahorros significativos.

Además, la limpieza del condensador (ubicado generalmente en la parte trasera del aparato) es fundamental. El polvo acumulado dificulta la disipación del calor, lo que reduce la eficiencia del refrigerador. Los expertos recomiendan limpiar esta zona al menos 2 veces al año.

Hábitos diarios que marcan la diferencia

Más allá de la configuración y el mantenimiento, los hábitos cotidianos también influyen en el consumo energético del refrigerador. Uno de los errores más comunes es guardar alimentos calientes directamente en su interior.

Esto eleva la temperatura interna y obliga al aparato a trabajar más para enfriar el contenido. Lo más recomendable es dejar que los alimentos se enfríen a temperatura ambiente antes de almacenarlos.

Otro consejo clave es abrir la puerta solo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible. Cada vez que se abre, entra aire caliente que debe ser enfriado nuevamente, lo que incrementa el consumo de energía.

Asimismo, mantener el interior organizado facilita encontrar los productos rápidamente, reduciendo el tiempo que la puerta permanece abierta. Este simple hábito puede contribuir a un uso más eficiente del electrodoméstico.

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