Colocar un rollo de papel higiénico en el refrigerador: el método ideal para reducir la humedad 

Mantener los alimentos frescos en el refrigerador puede ser un verdadero desafío cuando la humedad comienza a acumularse en exceso. Este problema no solo afecta la textura y el sabor de frutas y verduras, sino que también acelera su descomposición.

En medio de los trucos caseros más comentados, uno que ha llamado la atención es colocar un simple rollo de papel higiénico dentro de la heladera. Según el medio Reader’s Digest, este método sorprendentemente efectivo ayuda a controlar la humedad y neutralizar olores sin necesidad de gastar dinero en productos especiales.

Por qué funciona el papel higiénico en el refrigerador

De acuerdo con el medio, el secreto está en su composición: el papel higiénico está elaborado principalmente de celulosa, un material con gran capacidad de absorción.

Al colocarlo dentro del refrigerador, este actúa como una esponja, capturando la humedad que suele condensarse en paredes y estantes. Al reducir esta acumulación, se ralentiza el deterioro de frutas, verduras y otros productos frescos.

Además de controlar la condensación, el rollo también funciona como filtro natural contra los olores. En espacios cerrados, los aromas de distintos alimentos tienden a mezclarse, lo que altera su sabor. El papel absorbe parte de estas partículas en el aire, evitando que un guiso, por ejemplo, termine impregnando frutas u otros ingredientes almacenados.

Eso sí, el truco requiere mantenimiento. Los expertos recomiendan cambiar el rollo con regularidad, ya que con el tiempo pierde efectividad. Un recambio periódico asegura que siga absorbiendo tanto humedad como olores, prolongando así la frescura de los alimentos.

Otros beneficios de colocar papel higiénico en la heladera son:

Es un recurso económico, ya que no requiere inversión extra como filtros o deshumidificadores.

Es seguro para los alimentos, porque no libera químicos ni altera su sabor.

Su uso constante contribuye a prolongar la vida útil de frutas, verduras y carnes.

Ayuda a mantener un ambiente más higiénico dentro del refrigerador.

Otras maneras de controlar la humedad en el refrigerador

Aunque el papel higiénico es un truco práctico, no es la única opción. Mantener una correcta organización del refrigerador también resulta clave: evitar sobrecargar los estantes permite que el aire circule mejor y se reduzca la condensación.

Otra técnica casera consiste en utilizar bicarbonato de sodio, un clásico que no solo absorbe la humedad, sino también los olores intensos. Colocar un pequeño recipiente en un estante estratégico ayuda a complementar los efectos del papel higiénico y mantener la heladera fresca por más tiempo.

