Deniegan escolta policial para Gianni Infantino en Canadá

La solicitud para otorgar una escolta policial especial al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue rechazada por las autoridades de Vancouver durante las reuniones oficiales del organismo celebradas esta semana en la ciudad canadiense.

El Departamento de Policía de Vancouver confirmó la decisión mediante un comunicado emitido por el subjefe Don Chapman, quien explicó que este tipo de operativos únicamente se conceden a jefes de Estado o figuras con protección diplomática internacional.

“Las caravanas oficiales donde se detiene el tráfico están reservadas para jefes de Estado”, señaló Chapman. Además, indicó que los ejecutivos de FIFA no cumplen con los estándares de Personas Internacionalmente Protegidas (IPP), condición necesaria para autorizar cierres de calles, interrupciones de semáforos y otras medidas especiales de tránsito.

A FIFA pediu uma ESCOLTA “nível 4” para o Infantino enquanto ele estiver em Vancouver.



Pra ter ideia: Esse nível de escolta é 1 nivel abaixo do Papa mas equivalente ao presidente dos Estados Unidos e superior ao primeiro ministro do Canadá.



O pedido da FIFA foi NEGADO. pic.twitter.com/qSuuqPXkuj — DataFut (@DataFutebol) April 28, 2026

La polémica surgió en medio de los encuentros organizativos relacionados con la 2026 FIFA World Cup, torneo que será organizado conjuntamente por Canada, United States y Mexico entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Ante la situación, un portavoz de FIFA aclaró que el organismo nunca solicitó específicamente una escolta policial de alto nivel para Infantino y aseguró que el dirigente no participó directamente en ninguna petición relacionada con transporte o seguridad durante el 76° Congreso de FIFA.

Según la misma fuente, la solicitud fue realizada por FWC26 Canada, grupo organizador local del Mundial, siguiendo protocolos similares utilizados en otros eventos internacionales.

Policía de Canadá no tendrá privilegios para nadie

Desde la oficina del alcalde de Vancouver, Ken Sim, también se confirmó que no habrá una caravana policial con privilegios especiales ni despliegues extraordinarios de equipos de respuesta de emergencia.

“Cualquier arreglo de transporte será apropiado, medido y consistente con la forma en que Vancouver organiza eventos internacionales de gran magnitud”, señaló la alcaldía en un comunicado.

Mientras tanto, la policía de Toronto adelantó que tampoco existen planes automáticos para ofrecer escoltas VIP durante la Copa del Mundo. La portavoz Stephanie Sayer explicó que cada solicitud será evaluada individualmente, aunque sí podrían autorizarse acompañamientos de seguridad para selecciones nacionales o funcionarios específicos en casos donde existan riesgos de aglomeraciones o problemas de seguridad pública.

La decisión tomada en Vancouver refleja el enfoque prudente de las autoridades canadienses frente a los protocolos de seguridad para el Mundial 2026, un evento que movilizará millones de aficionados y que exigirá una coordinación inédita entre cuerpos policiales y organizadores deportivos.