El poco dominio del inglés no será una barrera para participar en la encuesta municipal de vivienda de NYC

El Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD) y la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) anuncian nuevos esfuerzos, para quienes no tengan dominio en el inglés, no encuentren barreras en participar en la Encuesta de Vivienda y Vacantes de la Ciudad de Nueva York de 2026 (NYCHVS), con la adición de más traductores a través del Banco de Intérpretes Comunitarios (CIB).

La encuesta NYCHVS es una de las herramientas más importantes que tiene la Ciudad de Nueva York para comprender cómo viven sus residentes.

Se trata de un sondeo enfocado en el inventario de viviendas y la población que reside en los cinco condados realizada aproximadamente cada tres años.

Para obtener más información, visite www.nyc.gov/nychvs

En colaboración con el Centro de Investigación de Encuestas de la Universidad de Michigan, la NYCHVS de 2026 ofrece una experiencia de entrevistas en siete idiomas, y su equipo de entrevistadores especializados habla 38 idiomas.

“La Ciudad de Nueva York es una de las ciudades con mayor diversidad lingüística del mundo. Es el hogar de más inmigrantes de primera generación que la población total de Chicago. Es esencial que todos los neoyorquinos estén representados y sean escuchados a través de estadísticas y datos oficiales, independientemente de su lugar de nacimiento, estatus legal o el idioma que hablen”, dijo la Dra. Elyzabeth Gaumer, Directora de Investigación en HPD e Investigadora Principal de la NYCHVS.

Fuente de datos

Durante más de 60 años, esta investigación ha servido como una fuente de datos fundamental para agencias de la ciudad y el estado, investigadores, formuladores de políticas y organizaciones comunitarias.

En esta alianza el Banco de Intérpretes proporcionará apoyo esencial al ofrecer servicios de traducción para todos los idiomas adicionales que no están cubiertos actualmente.

Los intérpretes trabajarán en estrecha colaboración con el equipo de entrevistadores para garantizar que los hogares seleccionados comprendan la importancia de la encuesta, lo que implica su participación y que toda la información se mantendrá estrictamente confidencial.

En este proceso se seleccionan 15,000 direcciones residenciales en toda la Gran Manzana. Estas direcciones son elegidas para representar los diversos vecindarios, todos los tipos de vivienda y a cada neoyorquino.

Cada participante seleccionado contribuye con una parte esencial de la historia general de nuestra ciudad: tanto las condiciones actuales del lugar como la forma en que Nueva York ha evolucionado con el tiempo.

Los datos se recopilan a través de entrevistas en persona que duran aproximadamente 45 minutos y ayudan a las agencias de la ciudad a monitorear las condiciones de la vivienda, comprender las necesidades de las diferentes comunidades e informar decisiones que afectan a los residentes de los cinco condados.

Solo las direcciones seleccionadas pueden completar la encuesta, lo que hace que sea aún más importante para la NYCHVS llegar a todos los que han sido invitados a participar.

El Banco de Intérpretes Comunitarios de la Ciudad de Nueva York es una iniciativa financiada por la municipalidad, dirigida por la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), que recluta, capacita y asigna intérpretes para atender a los neoyorquinos con dominio limitado del inglés en toda la ciudad.

En asociación con Language Justice Collaborative, Hostos Community College e Immigrant Arc (I-ARC), el CIB amplía el acceso lingüístico a nivel de toda la ciudad y crea oportunidades económicas para los neoyorquinos bilingües.

Obtenga más información en https://www.nyic.org/our-work/nyc-community-interpreter-bank/