Hegseth es cuestionado por demócratas en el Congreso mientras se afirma que guerra en Irán ha costado $25 mil millones

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, asistió este miércoles a su primera audiencia ante el Congreso tras el inicio de las acciones militares conjuntas entre Estados Unidos e Israel contra Irán, donde fue cuestionado por los demócratas de mientras representantes del Pentágono confirmaron que el costo de las operaciones en alcanzaron los $25 mil millones de dólares.

Jules Hurst III, subsecretario interino de guerra para finanzas, detalló ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que el gasto principal se ha concentrado en la adquisición de municiones, la gestión operativa y la reposición de equipo militar. Hurst compareció junto a Hegseth y al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, para discutir una solicitud de presupuesto global de $1.5 billones de dólares, informó CBS News.

“Elaboraremos un presupuesto complementario a través de la Casa Blanca que se presentará al Congreso una vez que tengamos una evaluación completa del costo del conflicto”, señaló Hurst sobre la planificación financiera futura.

Impacto del bloqueo naval y la influencia estratégica

La administración defendió el mantenimiento del bloqueo a puertos y buques iraníes como una herramienta de presión. Según datos oficiales, el ejército estadounidense ha obligado a retroceder a 39 barcos que intentaban ingresar o salir de puertos iraníes. Por su parte, la Casa Blanca no descartó extender estas medidas pese al incremento de costos logísticos para los ciudadanos estadounidenses.

“Gracias al exitoso bloqueo de los puertos iraníes, Estados Unidos tiene la máxima influencia sobre el régimen, y el presidente solo aceptará un acuerdo que proteja la seguridad nacional de nuestro país”, precisó la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly.

Advertencias y riesgos en rutas marítimas

El presidente Trump emitió una nueva advertencia a través de sus redes sociales, instando al régimen iraní a negociar el fin de las hostilidades. Simultáneamente, funcionarios gubernamentales se reunieron con ejecutivos energéticos para evaluar cómo prolongar el bloqueo y mitigar el impacto en los precios para los consumidores.

En respuesta, autoridades legislativas de Irán amenazaron con movilizar a sus aliados hutíes en Yemen para interrumpir el tráfico en el estrecho de Bab el-Mandeb. Actualmente, Irán mantiene restricciones en el estrecho de Ormuz, donde ha incautado dos buques y se niega a negociar mientras persista el bloqueo estadounidense.

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