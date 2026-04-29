Inmigrante mexicano se declara culpable por suplantar a agente de la Patrulla Fronteriza

Jaime Ernesto Álvarez González, inmigrante mexicano se declaró culpable de hacerse pasar por un agente de la Patrulla Fronteriza y de seguir a oficiales federales durante misiones de control migratorio en el sur de California, con el objetivo de distraer sus labores, de acuerdo con información de la fiscalía federal del Distrito Sur de California.

Álvarez Gonzáles reconoció haber participado en un incidente ocurrido el pasado 8 de enero, cuando siguió a un agente de la Patrulla Fronteriza mientras este conducía por un vecindario de San Diego.

Vehículo con señales falsas de autoridad federal

De acuerdo con los fiscales, Álvarez González utilizaba una camioneta Ford F-150 negra, un modelo frecuentemente empleado por agentes encubiertos. El vehículo presentaba diversos elementos que simulaban pertenecer a autoridades federales.

Entre las modificaciones se encontraban un portaplacas con la leyenda “federal truck“, donde la palabra “federal” estaba mal escrita, una calcomanía de la Patrulla Fronteriza en el parabrisas, antenas de radio no funcionales en el techo y unas esposas colgando del espejo retrovisor.

Seguimiento a agentes y operación interrumpida

Según la fiscalía, el agente federal al percatarse de que era seguido por Álvarez González decidió abortar su misión, bajo la creencia de que otros agentes acudirían al lugar.

Posteriormente, cuando fue confrontado por verdaderos agentes federales, el acusado les gritó insultos y exigió que se retiraran de la comunidad de Linda Vista, en San Diego.

Además, se reportó la llegada de otros tres vehículos cuyos ocupantes comenzaron a hostigar a los agentes y a perseguirlos por la autopista.

Evidencia en video y uso de identificaciones falsas

Las autoridades señalaron que Álvarez González habría grabado un video en el que afirmaba estar buscando a agentes federales involucrados en operativos migratorios y mencionaba haber llevado a sus “refuerzos”.

Además, se informó que portaba una placa falsa del FBI.

Cargos y situación migratoria

El acusado se declaró culpable de un cargo por suplantación de un agente federal y de tres cargos por posesión ilegal de armas de fuego. Su defensor público federal no emitió comentarios tras ser contactado.

De acuerdo con la fiscalía, Álvarez González permaneció en Estados Unidos después de que expirara su visa de turista, con la que había ingresado al país hace varias décadas.

Sigue leyendo: