Jonah Hill confirma que ahora vive en un pueblo de San Diego

Hace unos días, Jonah Hill estrenó a través de la plataforma Apple TV la película “Outcome” y, como parte de su promoción, ha participado en varias entrevistas. En una de esas conversaciones el actor y director aprovechó para hablar sobre su vida lejos de Los Ángeles.

Hill habló sobre su mudanza a un pueblo de San Diego en el podcast “SmartLess”, junto con Jason Bateman , Sean Hayes y Will Arnett. Este episodio se grabó en vivo el pasado 25 de abril en Los Ángeles, donde nació y vivió gran parte de su vida.

Aunque el actor nació en Los Ángeles hace 42 años, siempre tuvo como objetivo no tener a su familia en esa ciudad y aspiraba siempre a mudarse a una zona mucho más tranquila. “Quería irme de Los Ángeles y formar una familia fuera de la ciudad”, reveló en el podcast.

Pese a que ya no tiene su residencia principal en Los Ángeles, el actor sigue yendo constantemente por temas laborales.

Sobre su nueva vida en San Diego, Hill explica: “Vivo en un pueblo muy pequeño de San Diego, y es maravilloso. Mis vecinos son gente increíble, y cuando tuvimos nuestro primer hijo, nos mudamos allí hace tres años”.

Por ahora, el actor no ha dado detalles de las características que tiene la nueva casa en la que vive, aunque seguro debe contar con todas las comodidades de cualquier gran propiedad. Este lugar ahora lo comparte con Olivia Millar, aunque no se tiene la fecha exacta de su casamiento, el actor lo confirmó en una entrevista hace meses.

Millar y Hill también tienen dos hijos: el primero nació en 2023 y el nacimiento de su segundo hijo se anunció este año.

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