Mourinho se desvincula de rumores de llegada al Real Madrid

El portugués José Mourinho, entrenador del Benfica, aseguró este miércoles en una entrevista con el diario italiano Il Giornale que no plantea su salida, en medio de rumores que hablan sobre su posible vuelta al Real Madrid.

“No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la ‘Champions'”, respondió el técnico portugués al ser consultado sobre si su futuro podría incluir un regreso al Real Madrid o, eventualmente, un paso por el Juventus.

El Benfica ocupa la segunda posición de la liga portuguesa con tres puntos de ventaja sobre el Sporting de Lisboa, que tiene un partido menos, ambos en plena lucha por un puesto en la Liga de Campeones.

🚨👑 Jorge Mendes and Florentino Perez have been in direct talks for days over Jose #Mourinho. Personal terms and contract length are not an issue.



Mourinho is 100% ready to return to Real Madrid. If the final decision falls in his favour, then it will be Mourinho. As reported… pic.twitter.com/7mZxximuyj — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 28, 2026

¿Regresará Mourinho al Real Madrid?

El nombre de Mourinho, de 63 años, ha aparecido en la prensa internacional como posible sustituto de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid, equipo que el entrenador portugués ya dirigió entre 2010 y 2013.

Un Real Madrid que este año quedará sin títulos y que lucho con un cambio de entrenador tras el despido de Xabi Alonso a mitad de campaña.

Con Arbeloa al mando de los merengues, Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey por Albacete y de la UEFA Champions League en cuartos de final por el Bayern Múnich.

Mourinho también enfatizó su amor por el fútbol italiano que “no es distinto a los demás”: “Sólo que aquí cíclicamente se logra investigar y hacer limpieza”.

“Os pongo el ejemplo de Portugal: mucha gente se pregunta por qué un país de 10 millones de habitantes logra ir a los Mundiales y tener tantos jugadores tan buenos que terminan en los mejores equipos de las ligas de Europa”, defendió, al agregar: “Venid a ver cómo se organizan los torneos juveniles. Basta eso para entenderlo. Y, tal vez, copiar”

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