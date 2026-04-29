Nueva York: pronóstico del tiempo para este miércoles 29 de abril

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir este miércoles en Nueva York? Para empezar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY estarán entre los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de máxima y los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

¿Va a llover? Sin duda, ésta puede ser tu siguiente duda y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 97% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 46% en el transcurso del día y del 26% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 4.35 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:57 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:50 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan más nubes que claros con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas variarán entre los 45 y los 61 grados Fahrenheit (7 y 16ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 57% por la mañana, 11% por la tarde y 57% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.