Trump dice que Putin ofreció ayudar con Irán y ve posible un alto el fuego en Ucrania

El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que mantuvo una “excelente conversación” telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en una llamada centrada en la guerra en Ucrania y en las tensiones en torno al programa nuclear iraní.

Durante un encuentro en el Despacho Oval con los astronautas de la misión Artemis II, Trump afirmó que ambos abordaron “algunos temas diferentes”, aunque subrayó que la prioridad fue el conflicto en Europa del Este. “Hablé sobre Ucrania y hablé un poco sobre Irán”, señaló.

El mandatario estadounidense dijo que ve margen para un acuerdo que permita frenar la guerra. “Creo que vamos a encontrar una solución relativamente rápido”, afirmó, al referirse a sus esfuerzos por impulsar una salida negociada al conflicto.

Trump explicó que, durante su “larga conversación” con Putin, planteó directamente la opción de una tregua entre Moscú y Kiev. “Sugerí la posibilidad de un alto el fuego”, comentó. A su juicio, el líder ruso podría estar dispuesto a aceptar esa propuesta.

“Creo que podría acceder a ello. Es posible que anuncie algo al respecto”, agregó.

Desde Moscú, el Kremlin informó que Putin está dispuesto a declarar un cese temporal de las hostilidades durante las celebraciones del Día de la Victoria, el próximo 9 de mayo, cuando Rusia conmemora la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Yuri Ushakov, asesor presidencial ruso para Asuntos Internacionales, indicó que Trump “apoyó activamente la iniciativa” y destacó el valor simbólico de la fecha como recordatorio de la victoria aliada sobre el nazismo.

Putin ofrece ayuda en las negociaciones con Irán

Trump también reveló que Putin le ofreció participar en las gestiones para limitar las reservas de uranio enriquecido de Irán, un asunto clave en las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

Según relató, el presidente ruso le dijo que le “gustaría involucrarse en el enriquecimiento, si es que puede ayudarnos a conseguirlo”. Rusia mantiene estrechos vínculos con Irán y ha sido un actor relevante en anteriores conversaciones sobre su programa atómico.

El presidente estadounidense respondió que, aunque valora esa disposición, considera más urgente la guerra en Ucrania. “Preferiría mucho más que se involucrara en poner fin a la guerra en Ucrania; para mí, eso sería más importante”, sostuvo.

Trump reiteró, además, que Washington no permitirá que Irán desarrolle armamento nuclear. “No vamos a permitir que Irán obtenga un arma nuclear”, afirmó. Añadió que Putin comparte esa postura: “Él tampoco desea ver que ellos posean un arma nuclear”.