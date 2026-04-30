El mito del aceite de coco: ¿Realidad saludable o riesgo cardiovascular?

El aceite de coco es un alimento al que se le atribuyen múltiples beneficios para la salud. Sin embargo, la evidencia científica lo desaconseja para el consumo humano por sus altos niveles de grasas saturadas, lo que genera un alza de colesterol.

El médico internista y endocrinólogo, Gustavo Parra, desmitifica la tendencia de consumo saludable del aceite de coco y, por el contrario, muestra cómo sí aumenta el colesterol en sangre.

Parra compara dos perfiles lipídicos: el primero, de antes de cocinar con aceite de coco, mostraba un LDL en 145 mg/dL, triacilglicéridos bajos y un HDL en 67 mg/dL (un muy buen perfil lipídico). El segundo perfil lipídico, utilizando aceite de coco, arrojó un colesterol total en 359 mg/dL y un LDL mayor de 230 mg/dL.

Ante la evidencia, el especialista se pregunta: “¿Cuál es el objetivo de utilizar el aceite de coco?”. Además, afirma que “está comprobadísimo: genera un incremento exagerado en los valores de colesterol LDL”.

¿Qué indicaciones médicas tiene el uso del aceite de coco?

No todas las grasas son iguales. Mientras el aceite de oliva protege tu corazón, la alta concentración de grasas saturadas en el coco exige precaución en tu cocina diaria. Crédito: Shutterstock

Para el experto no tiene ningún beneficio, porque el aceite de coco es grasa saturada en un 92%, rica en ácido láurico. “Aunque se clasifica como un ácido graso de cadena media, se comporta metabólicamente como un ácido graso de cadena larga. En los estudios clínicos, no se ha hallado ningún beneficio al utilizarlo; si acaso, a nivel tópico y capilar, pero del resto, nada”, asegura Parra.

También explica que se pueden consumir los ácidos grasos de cadena media (que no son los del aceite de coco) muy rara vez, “cuando existen condiciones como, por ejemplo, una hipertrigliceridemia genética muy severa, donde eliminamos otros tipos de grasas y usamos triglicéridos de cadena media (MCT) porque se absorben directamente por el sistema porta”. Sin embargo, no hay indicación médica para el aceite de coco.

El doctor recibe en consulta pacientes con el “colesterol por las nubes” como consecuencia del consumo de aceite de coco, mantequilla ghee o manteca de cerdo. En su lugar, aconseja sustituir por aceite de oliva, aceite de aguacate y, sobre todo, evitar las frituras profundas para proteger la salud cardiovascular.

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