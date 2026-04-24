¿Es el aceite de oliva el mejor remedio para el hígado graso? Esto revela la ciencia

El hígado es un órgano vital que cumple más de 500 funciones esenciales. Entre ellas destacan la desintoxicación de la sangre (eliminando toxinas, fármacos y alcohol), el metabolismo de nutrientes y la producción de bilis para la digestión de grasas. De ahí nace la importancia de consumir alimentos que no lo sobrecarguen, como las grasas saturadas, y optar por aquellos que lo regeneran, como el aceite de oliva.

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) es un superalimento rico en polifenoles con la capacidad de mejorar las condiciones y el funcionamiento hepático, previniendo afecciones crónicas como el hígado graso.

Expertos, como la doctora Adriana Pinillo, explican que el aceite de oliva posee grasas beneficiosas para la salud, tanto si se consume en crudo como para cocinar, siempre que no se exceda el punto de humo (aproximadamente 180°C – 210°C según la variedad).

¿Cómo ayuda el aceite de oliva a la salud hepática?

El aceite de oliva es considerado un tesoro nutricional por la cantidad de compuestos que ayudan a la salud. Crédito: Shutterstock

Aunque la salud del hígado va más allá de consumir un solo alimento “milagroso”, y se logra principalmente con hábitos que no lo saturen —evitando el alcohol, las grasas trans, los azúcares refinados y las harinas—, el aceite de oliva se asocia directamente con un menor riesgo de hígado graso, una reducción de la grasa hepática y una mejora en los niveles de las enzimas hepáticas, según diversos estudios observacionales y clínicos.

Reparación del daño

Un estudio publicado por PubMed destaca que el AOVE consumido con regularidad podría reparar el daño hepático inducido por dietas ricas en grasas perjudiciales. Esto se debe a su potente efecto antiinflamatorio en el tejido adiposo y a los cambios positivos en la composición grasa del órgano.

Reducción de grasa y peso

Otros ensayos clínicos señalan que en personas con hígado graso, incorporar de 2 a 3 cucharadas de AOVE diario, acompañado de una dieta hipocalórica, da como resultado una reducción considerable de la grasa en el hígado y el peso corporal. Este efecto es superior al que producen otros aceites vegetales como el de girasol, soja o cártamo.

Mecanismos clave por los que protege tu hígado

La ciencia respalda que el aceite de oliva no solo actúa como alimento, sino como un escudo biológico:

Perfil lipídico saludable: contiene ácido oleico y grasas monoinsaturadas; esta combinación mejora el perfil graso hepático, reduce la acumulación de lípidos y favorece la oxidación de ácidos grasos.

Acción antioxidante: sus polifenoles (como la oleuropeína y el hidroxitirosol) potencian los efectos antiinflamatorios, lo que atenúa el daño celular y frena la progresión de la fibrosis.

Mejora metabólica: su consumo disminuye el colesterol LDL, mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la inflamación sistémica, protegiendo indirectamente la integridad del hígado.

Recomendaciones de consumo

Los especialistas recomiendan un patrón de alimentación rico en fibra, bajo en grasas trans y libre de alcohol. Para obtener los máximos beneficios del aceite de oliva, se sugiere:

Consumir entre 2 y 3 cucharadas soperas al día de AOVE .

de . Priorizar su uso en crudo (ensaladas, aliños o sobre platos ya cocidos).

(ensaladas, aliños o sobre platos ya cocidos). Integrarlo siempre dentro de un patrón de dieta mediterránea.

Sigue leyendo:

.Ni alcohol ni azúcar: el ingrediente que enferma tu hígado sin que lo sepas

.¿Cuántas tazas al día? Cómo el consumo diario de café ayuda a tu hígado

.5 antioxidantes que protegen tu hígado y en qué alimentos se encuentran