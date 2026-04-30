Zelenski le pide detalles a EE.UU. sobre una eventual tregua con Rusia en mayo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, instruyó a su equipo diplomático a establecer contacto inmediato con el gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de conocer los pormenores de un posible cese al fuego por parte de Rusia, programado para el próximo 9 de mayo, tema que fue discutido telefónicamente el miércoles entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump.

El gobierno ucraniano confirmó que no recibió información previa por parte de Washington sobre esta iniciativa de paz temporal. Ante esta situación, Zelenski manifestó la necesidad de obtener precisiones directas desde la Casa Blanca.

“Aclararemos de qué se trata exactamente, (si son) unas pocas horas (de tregua) para un desfile en Moscú o algo más”, destacó el mandatario.

El contexto del 9 de mayo para la posible tregua

La fecha señalada coincide con el Día de la Victoria en Rusia, jornada en la que el Kremlin celebra el triunfo soviético sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Históricamente, este evento incluye un despliegue militar en la Plaza Roja.

En años anteriores, el gobierno de Ucrania ha considerado este acto como un objetivo potencial de ataque, dada la participación regular de líderes internacionales alineados con la política de Vladímir Putin.

Ucrania busca que se negocie paz duradera

Mientras se analiza esta tregua puntual, la postura oficial de Ucrania se mantiene enfocada en una resolución extensa del conflicto. Zelenski reafirmó que el planteamiento de su gobierno consiste en establecer un “alto el fuego a largo plazo” que facilite alcanzar “una paz duradera”.

Sin embargo, Rusia desestimó las peticiones de ceses al fuego prolongados o indefinidos. Hasta la fecha, el gobierno de Putin solo ha implementado treguas unilaterales breves vinculadas a festividades como la Pascua ortodoxa, medidas a las que las fuerzas ucranianas se han adherido previamente.

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