Chicago: pronóstico del tiempo para este viernes 1 de mayo

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Lo sabemos, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 1 de mayo.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 45 grados Fahrenheit (7ºC) y una mínima de 37 grados Fahrenheit (3ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 41ºF (5ºC) de máxima y 41ºF (5ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 25 durante la primera parte del día y del 25 durante la noche. Luego, tendremos más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:47 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:49 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan nubes y claros. Se estima que la temperatura máxima sea de 52 grados Fahrenheit (11ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 45 (7 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 5% por la mañana, 3% por la tarde y 5% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima