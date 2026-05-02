Murió Alex Zanardi, leyenda de la Fórmula 1 y medallista paralímpico

El expiloto de Fórmula 1 y múltiple campeón paralímpico Alex Zanardi murió a los 59 años en Italia, según confirmó su familia en un comunicado recogido este sábado.

Sus familiares informaron que falleció en paz, acompañado por sus seres queridos.

En el texto, agradecieron públicamente las condolencias recibidas y solicitaron respeto a su privacidad durante el duelo: “Con profundo dolor, la familia anuncia el fallecimiento de Alessandro Zanardi, ocurrido repentinamente en la noche de ayer, 1 de mayo. Alex falleció en paz, rodeado del amor de su familia. La familia agradece sinceramente a todos los que han mostrado su apoyo en estas horas y pide respeto por su dolor y su privacidad en este momento de duelo. La información sobre el funeral se compartirá en una fecha posterior”.

The FIA is saddened to learn of the passing of Alex Zanardi, the former Formula 1 driver, two-time CART champion whose journey from life-changing accident to Paralympics gold medallist made him one of sport’s most admired competitors and an enduring symbol of courage and… pic.twitter.com/CCMjUS7lbh — FIA (@fia) May 2, 2026

Figura del paralimpismo mundial

Tras una extensa trayectoria como deportista de élite, Alessandro Zanardi se consolidó como una figura del paralimpismo mundial al conquistar cuatro medallas de oro en esta disciplina. Su carrera estuvo marcada por episodios de superación personal y fortaleza tras haber superado situaciones límite.

El deportista italiano desafió los límites del automovilismo y el paraciclismo. Su carrera se distinguió por una transición excepcional entre la élite de la Fórmula 1 y la élite paralímpica.

La trayectoria de Zanardi quedó marcada por la reinvención personal tras el grave accidente de 2001 y por los logros obtenidos en campeonatos internacionales tanto con bólidos como con su handbike.

Convertido en referente de superación, Zanardi canalizó su nueva etapa deportiva hacia el paraciclismo. Representó a Italia en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016, alcanzando cuatro medallas de oro y dos de plata en contrarreloj y relevos.

El 2020 marcó otro episodio dramático: durante una prueba de handbike en Italia, Zanardi sufrió un nuevo accidente que le provocó lesiones craneales graves. El proceso de recuperación fue extenso e incluyó una larga rehabilitación.

Adios, Alex #Zanardi. Doble campeón de CART, ex piloto de #F1, campeón paraolimpico, quien perdió sus piernas en un horrible accidente en 2001, falleció hoy a los 59 años. Nos dejó este pasadón en Laguna Seca 1996 a Bryan Herta en el último giro. #QEDP



pic.twitter.com/Et9ruBsqmG — Revista Autoextra (@Autoextragti) May 2, 2026

Un ganador del automovilismo

A lo largo de su carrera, Zanardi conquistó 15 victorias en la CART (Championship Auto Racing Teams) conduciendo para Chip Ganassi Racing y obtuvo el sexto puesto en el Gran Premio de Brasil de 1993, que representó su único punto en la Fórmula 1 con Lotus.

Su paso por la máxima categoría del automovilismo incluyó además etapas con Jordan, Minardi y Williams, aunque la última, en 1999, resultó decepcionante y marcó su despedida de ese ámbito.

En septiembre de 2001, durante una carrera de CART en el EuroSpeedway Lausitz en Alemania, Zanardi sufrió un accidente que le causó la amputación de ambas piernas.

Tras perder gran parte de su sangre y someterse a múltiples cirugías, sobrevivió de manera considerada milagrosa. A partir de entonces, diseñó sus propias prótesis y volvió a competir en el automovilismo internacional. Entre 2005 y 2009 ganó cuatro competencias en el Campeonato Mundial de Turismos conduciendo para BMW.

A small tribute to Alex Zanardi 🙏 pic.twitter.com/GqyWNLwxhX — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 2, 2026

Seguir leyendo:

“En este momento tan doloroso, estoy cerca de ti”: La carta de puño y letra que el Papa le escribe a Alex Zanardi

Alex Zanardi, estable después de su terrible accidente, pero con daño cerebral que podría ser permanente

De nuevo entre la vida y la muerte: Alex Zanardi está gravísimo luego de otro horrible accidente