Nueva York evalúa transformar Park Avenue en un corredor más verde y peatonal

El Departamento de Transporte de Nueva York evalúa transformar un tramo de Park Avenue, en Manhattan, con el objetivo de hacerlo más verde y accesible para peatones y ciclistas, informó el medio Spectrum Noticias.

El plan contempla la remodelación de 11 manzanas, desde la calle 46, después del edificio MetLife, hasta la calle 57, en pleno centro de la ciudad. La iniciativa parte de la idea de que esta emblemática avenida se asemeje más a un parque urbano que a una vía dominada por el tráfico.

Para lograrlo, el departamento diseñó dos alternativas, que implican eliminar un carril de circulación en cada sentido, lo que permitiría ampliar considerablemente las medianas centrales. En esos nuevos espacios se incorporarían bancos, vegetación y áreas pensadas para el descanso y la movilidad sostenible.

Una de las propuestas prioriza paseos peatonales, mientras que la otra incluye un carril bici sinuoso en el centro de la avenida, algo inexistente actualmente en Park Avenue.

What if Park Avenue felt more like a park?



New renderings showcase options to transform E 46 St to E 57 St with wider medians, greenery, seating, pedestrian enhancements, and more.



Get involved and help shape the future at a public workshop. ⬇️ pic.twitter.com/Hm0Yz1ogyu — NYC DOT (@NYC_DOT) April 29, 2026

Algunos neoyorquinos ven esta iniciativa con buenos ojos la apuesta por más zonas verdes en una de las áreas más densas de la ciudad. “Creo que tener más espacios verdes es fantástico”, comentó un corredor matutino citado por Spectrum, aunque admitió dudas sobre el impacto en el tráfico.

Otros, sin embargo, temen consecuencias negativas. “Sin duda, empeorará el tráfico”, opinó un residente mientras paseaba a su perro. También hay preocupaciones relacionadas con un posible aumento de la contaminación si la congestión vehicular se incrementa.

El proyecto supone, además, una especie de regreso al pasado. En la década de 1920, las medianas de Park Avenue alcanzaban los 17 metros de ancho, pero fueron reducidas progresivamente hasta los actuales seis metros ara acomodar un mayor volumen de vehículos.

El rediseño propuesto más que duplicaría el espacio actual.

A estas transformaciones en superficie se suma que la Autoridad Metropolitana de Transporte está llevando a cabo trabajos de rehabilitación en la estructura que cubre las vías ferroviarias bajo esa misma zona. Estas obras requerirán levantar el pavimento, por lo que el Ayuntamiento ha decidido coordinar ambos proyectos para evitar intervenciones separadas que prolonguen las molestias.

La renovación subterránea forma parte del plan de inversiones de la MTA para el periodo 2025-2029, mientras que el DOT busca recoger la opinión pública antes de avanzar. Ya se han celebrado varias sesiones informativas, señaló el medio neoyorquino.

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