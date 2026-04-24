Mayoría de neoyorquinos respalda subir impuestos a ricos y apoya plan presupuestario de Mamdani

La mayoría de los votantes de la ciudad de Nueva York se inclina por aumentar los impuestos a los sectores de mayores ingresos y a las grandes empresas como vía para enfrentar el déficit presupuestario, en lugar de recortar servicios públicos.

Así lo señala una nueva encuesta elaborada por Groundwork Action y Data for Progress, que también refleja un respaldo creciente a la propuesta del alcalde Zohran Mamdani, especialmente a medida que los ciudadanos conocen más detalles del plan.

La ciudad enfrenta un déficit estimado en $5,400 millones de dólares.

En ese contexto, los resultados apuntan a una ciudadanía preocupada por el costo de vida, consciente del problema fiscal y con una preferencia por medidas que prioricen la asequibilidad.

De acuerdo con la encuesta, el 60% de los votantes prefiere aumentar impuestos a millonarios y corporaciones para financiar programas como vivienda asequible, frente a un 35% que opta por mantener el esquema actual para proteger empleos y empresas.

Incluso al plantear el dilema entre subir impuestos o buscar ahorros mediante recortes y eliminación de ineficiencias, la opción de gravar a los más ricos sigue adelante con 51% frente a 42%.

El respaldo también se refleja en que más de tres de cada cuatro votantes (76%) apoyan aumentar los impuestos a quienes ganan más de $1 millón de dólares al año, incluyendo un 55% que lo respalda.

Apoyo creciente a Zohran Mamdani

La encuesta muestra que la propuesta presupuestaria del alcalde Mamdani cuenta con apoyo mayoritario y que este aumenta con la información. Inicialmente, un 58% de los encuestados dijo respaldar el plan; tras conocer detalles sobre cómo se cerraría el déficit, el apoyo sube a 72%, un incremento de 14 puntos.

El enfoque del alcalde combina el aumento de impuestos a los sectores más ricos con una revisión de la relación fiscal entre la ciudad y el estado de Nueva York, buscando que Albany devuelva una mayor proporción de recursos.

Este planteamiento también recibe el respaldo de un 55% que prefiere corregir lo que considera un desequilibrio con el estado, frente a un 39% que opta por ajustes internos.

Además, un 69% de los votantes afirma haber visto o escuchado sobre la agenda de Mamdani en materia de asequibilidad, y un 57% cree que sus propuestas harían la ciudad más accesible económicamente para ellos y sus familias.

El costo de vida, principal preocupación

El sondeo deja claro que la principal inquietud de los neoyorquinos es el aumento del costo de vida. Casi nueve de cada 10 (88%) están preocupados por el precio de los alimentos y un 84% por el costo de la vivienda.

También destacan el transporte (75%) y el cuidado infantil (58%).

Además, la mayoría de los encuestados considera que las políticas destinadas a aliviar estos costos deberían tener prioridad incluso por encima de la reducción del déficit.

Un 60% prefiere implementar programas que ayuden a cubrir necesidades básicas, aunque eso implique no cerrar completamente la brecha fiscal, frente a un 34% que prioriza equilibrar el presupuesto.

Entre las medidas más respaldadas figuran la construcción de más viviendas asequibles (54%), la implementación de guarderías gratuitas (51%) y el congelamiento de alquileres (47%).

Albany, principal responsable

Otro de los datos más relevantes del estudio es la percepción sobre quién es responsable del alto costo de vida. El 85% de los votantes señala al gobierno estatal en Albany como responsable en alguna medida, el porcentaje más alto entre todos los actores evaluados y con coincidencia entre afiliaciones políticas.

Detrás aparecen administraciones municipales anteriores (82%), el Congreso de Estados Unidos (81%), la gobernadora Kathy Hochul (73%), la administración de Donald Trump (71%) y Wall Street (69%).

La actual administración municipal figura en último lugar con 63%.

Pese al consenso en algunas soluciones, los votantes están divididos sobre el principal problema del gobierno local. Un 47% considera que existe demasiada ineficiencia y gasto innecesario, mientras que un 48% cree que se favorece a los ricos y a las grandes corporaciones por encima de la población general.

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