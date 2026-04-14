Rediseñarán Grand Army Plaza para priorizar peatones y conectarse con Prospect Park

Grand Army Plaza, uno de los espacios más emblemáticos de Brooklyn, será transformada con un rediseño que busca hacerla más segura y conectarla de forma directa con Prospect Park. Así, se retomará una propuesta que se discute desde hace casi dos décadas.

El plan contempla eliminar el tráfico vehicular entre Union Street y Eastern Parkway, lo que permitirá una circulación peatonal más fluida y reducirá el caos que actualmente caracteriza la zona, publicó Streetsblog New York City.

La intervención también reorganiza el tránsito alrededor de la rotonda, limitando el paso de vehículos en su interior y simplificando las rutas para quienes circulan por Flatbush Avenue, Vanderbilt Avenue y Union Street.

Uno de los cambios más visibles será la integración completa entre la plaza, donde se ubican el Arco de los Soldados y Marineros y la Fuente Bailey, y la entrada norte de Prospect Park. Hasta ahora han funcionado como espacios separados.

El proyecto incluye además la ampliación y mejora de la infraestructura ciclista.

Los carriles existentes en Plaza Street East y West serán elevados y protegidos, y se sumarán nuevas vías seguras para bicicletas en el tramo comprendido entre Vanderbilt y Union, de acuerdo con la información oficial señalada por el medio.

También se plantea una reconfiguración de los cruces peatonales.

Entre las medidas destaca la eliminación de un triángulo de hormigón en Flatbush Avenue, conocido por congestionarse los fines de semana, y el cierre de un acceso vehicular que actualmente complica el paso entre Union Street y Eastern Parkway.

“Cualquiera que haya intentado cruzar por aquí sabe lo peligrosas y caóticas que pueden ser las calles. Este rediseño era necesario desde hace mucho tiempo y aportará una sensación de tranquilidad y disfrute a uno de los espacios públicos más importantes de Brooklyn”, declaró el alcalde Zohran Mamdani el lunes.

La iniciativa retoma ideas impulsadas desde 2006 por organizaciones locales que buscaban reducir el protagonismo vehicular en la plaza.

Aunque en 2011 se lograron algunas mejoras, como más espacio peatonal y carriles bici, el rediseño integral no se había concretado.Intentos más recientes también quedaron en pausa por falta de financiamiento, pese a que entre 2022 y 2025 se registraron más de un centenar de accidentes en los alrededores, con más de 100 personas heridas.

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